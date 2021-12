Cupra Formentor to ukłon w stronę miłośników prawdziwej motoryzacji

Cupra Formentor rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące sensu istnienia nowej hiszpańskiej marki. Dynamiczny SUV pokazuje, że Cupra ma odrębny charakter, który ukształtowała adrenalina i osiągi. Jest finalnym ogniwem ewolucji samochodów spalinowych.

REKLAMA

Jeśli przeanalizować konstrukcję kompaktowego sportowego SUV-a okazuje się, że wszystkie elementy idealnie do siebie pasują, a koncepcja tego modelu jest spójna. Sportowy, dynamiczny wygląd sugeruje znakomite osiągi, a wrażenia z jazdy tylko potwierdzają te podejrzenia.

Cupra Formentor ma wyjątkowo dynamiczne kształty nadwozia, nawet jeśli porównać je z autami marki Seat, z której została wyodrębniona. O niewielu SUV-ach na świecie można powiedzieć, że już na parkingu wyglądają, jakby były w ruchu, ale w przypadku przyczajonej do skoku sylwetki Formentora trzeba zrobić wyjątek. Cztery końcówki układu wydechowego, potężne hamulce i 19-calowe felgi obiecują dużo emocji.

Cupra Formentor fot. Cupra

Wnętrze przesiąknięte elektroniką i sportowym duchem

Kiedy kierowca zachęcony jego wyglądem zajrzy do wnętrza, nie spotka go zawód. Cupra Formentor ma przestronną kabinę o odważnym projekcie z kubełkowymi fotelami i wygodną kierownicą, na której umieszczono przyciski do uruchamiania najbardziej sportowych funkcji.

Unikalny SUV został wyposażony w cyfrowy wirtualny kokpit o przekątnej 10,25 cala zamiast tradycyjnych wskaźników. Jak na nowoczesny samochód sportowy przystało, Cupra Formentor pozwala na wybór różnych trybów jazdy dopasowane do różnych warunków drogowych i nastroju właściciela.

We wnętrzu Formentora zgrabnie połączono elektroniczne nowinki ze sportowym charakterem. Jedne dbają o odpowiedni poziom emocji podróżujących, a inne o ich bezpieczeństwo. Do dyspozycji kierowcy jest m.in. nawigacja wyświetlana na 12-calowym ekranie, predyckyjny tempomat i aplikacja na smartfony pozwalająca na zdalną kontrolę.

W sportowych autach najważniejsze kryje się pod maską. Również w tej kwestii Formentor nie zawodzi. Sportowy SUV jest dostępny z różnymi jednostkami napędowymi, ale wszystkie zapewniają dobre osiągi.

Cupra Formentor fot. Cupra

Wszechstronna gama napędów. Wszystkie gwarantują emocje

Wśród nich znalazł Formentor VZ z silnikiem o mocy 310 KM, napędem na obie osie 4Drive i dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG o siedmiu przełożeniach. Taka kombinacja nowoczesnych rozwiązań technicznych katapultuje Formentora do setki w 4,9 sekundy i pozwala rozpędzić go do prędkości 250 km/h. Oczywiście tylko tam, gdzie to jest dozwolone i bezpieczne.

Na szczycie oferty jest edycja specjalna Formentor VZ5, która na nowo definiuje pojęcie kompaktowego sportowego SUV-a. Silnik o poj. 2,5 litra rozwija respekt moc 390 KM. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje Formentorowi VZ5 zaledwie 4,2 sekundy, a jego prędkość maksymalna to ograniczone elektronicznie 250 km/h. Nieźle jak na kompaktowego SUV-a.

Jeśli ktoś woli bardziej oszczędną wersję, nie musi rezygnować z dobrych osiągów. Do wyboru jest model e-HYBRID z możliwością ładowania z gniazdka (PHEV) o mocy 204 KM lub 245 KM oraz wersje z tradycyjnym napędem o mocy 150 KM, 190 KM i 245 KM.

Inżynierowie Cupry przy projektowaniu Formentora sięgnęli do najlepszych podzespołów, jakie powstały w grupie Volkswagena i przy ich użyciu wykonali auto o unikalnym charakterze. Być może wkrótce pożegnamy się z klasyczną motoryzacją. To oznacza, że Cupra Formentor będzie jej szczytowym osiągnięciem, a w przyszłości z powodzeniem może stać się poszukiwanym klasykiem.

Cupra Formentor fot. Cupra