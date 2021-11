Smartfon Huawei nova 9 to najlepszy kompan samochodowych podróży. Będzie twoją kamerą, nawigacją i przewodnikiem

Producenci samochodów prześcigają się w oferowaniu coraz bardziej rozbudowanych i zaawansowanych systemów multimedialnych. Jednak kierowcy wcale nie potrzebują kupować najnowszego modelu albo płacić rocznej subskrypcji za dostęp do usług online w swoim aucie. Wielu wystarczy w kieszeni po prostu nowoczesny smartfon.

Wszystko, czego potrzebujesz w twoim telefonie

W Polsce właśnie debiutuje nowy telefon jednego z liderów rynku. Huawei nova 9 to smartfon idealny dla kierowcy. Dzięki sklepowi AppGallery i ekosystemowi usług Huawei Mobile Services dostajemy dostęp do najważniejszych aplikacji. W trasie nieocenione okażą się Mapy Petal, które umożliwiają zaplanowanie dotarcia do wyznaczonego celu nie tylko samochodem, ale też pieszo czy komunikacją miejską. Najnowsza wersja to zaawansowana nawigacja z aktualnymi mapami i monitorowaniem ruchu. Pozwala wybrać najszybszą trasę oraz omijać korki. Można ustawić preferencje trasy, a także dodać wiele przystanków podczas planowania.

Z Mapami znakomicie współpracuje wyszukiwarka Petal - pozwala przeglądać wiadomości, wyszukiwać atrakcje w pobliżu czy właśnie planować podróż. Z Huawei nova 9 nie dość, że wygodnie dojedziemy do celu, to możemy później wyszukać interesujące nas miejsca, atrakcje, zabytki lub restauracje, sprawdzić o nich opinie, a telefon nas tam pokieruje.

Nie trzeba też przejmować się wożeniem ze sobą portfela. W AppGallery dostępne są aplikacje największych banków w Polsce z PKO BP, Millenium i mBankiem na czele.

Aparat i samochodowa kamera w jednym

Przy projektowaniu nova 9 położono nacisk na zdjęcia oraz filmy. Zastosowano potężny system aparatów fotograficznych Ultra Vision wyposażony w cztery obiektywy, w tym główny z matrycą o rozdzielczości 50 MP. Wyróżnia się też zastosowaniem dużego sensora o rozmiarze 1/1,56" oraz filtrem w układzie RYYB, dzięki czemu rejestrowane jest o 40 proc. więcej światła w porównaniu do tradycyjnego filtra RGGB.

Co to oznacza dla użytkownika? Zdjęcia oraz filmy wyróżniają się najwyższą jakością i liczbą detali, również w bardzo słabych warunkach oświetleniowych. Z kolei technologia XD Fusion Engine gwarantuje ostrość obrazu, a inteligentna redukcja zniekształceń zapewnia wysokiej jakości zdjęcia wykonane z wykorzystaniem obiektywu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 8 MP. Nova 9 ma także obiektyw makro, obiektyw do wykrywania głębi obrazu, potrafi nagrywać filmy w 4K, a także nagrywać wideo z dwóch aparatów jednocześnie - głównego i tego do selfie, który ma obiektyw o dużej rozdzielczości 32 MP.

Taki smartfon z powodzeniem zastąpi zaawansowany sprzęt fotograficzny. Tak naprawdę w kieszeni macie zawsze aparat, który zrobi dobre zdjęcie niezależnie od warunków, a nie musicie wozić ze sobą sprzętu. To idealny telefon na każdą wycieczkę - zestaw uniwersalnych obiektywów sprawia, że nigdy nie dacie się zaskoczyć. Zawsze będziecie gotowi zachować wspomnienia.

Polscy kierowcy pokochali wszelkiej maści wideorejestratory. Jeśli przymocujecie Huaweia nova 9 do szyby, to wywiąże się i z tego zadania. Nagra przejazd po malowniczej, pięknej drodze w dużo lepszej jakości niż nawet najlepsza kamerka samochodowa. Ciekawie sprawdzić może się także funkcja Dual-View do nagrania i drogi, i reakcji pasażerów. Otwiera zupełnie nowe możliwości przy nagrywaniu vlogów. Wspomnienia z wyjazdów właśnie wchodzą na wyższy poziom.

Zdjęcia i filmy oczywiście można od razu publikować w mediach społecznościowych.

Smartfon to najlepszy kompan samochodowych podróży

Huawei nova 9 wchodzi na polski rynek i kusi atrakcyjną ceną i promocjami. To świetny wybór dla kierowcy i telefon, który stanie się nieodłącznym towarzyszem każdej podróży. Trudno znaleźć lepszy fotograficzny smartfon na tej półce cenowej, a usługi Huawei Mobile Services sprawiają, że nova 9 będzie także idealnym przewodnikiem oraz nawigacją. Kierowca ma w kieszeni wszystko, czego potrzebuje.

