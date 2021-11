Czy można siedzieć w samochodzie podczas wizyty na myjni? Tak, nawet nie trzeba wysiadać, by zapłacić

Niektórzy kierowcy jesienią odpuszczają pielęgnację swoich aut. To błąd, ponieważ brud, błoto i wilgoć przyczyniają się do pogorszenia stanu lakieru, a nawet do powstawania ognisk rdzy. Co jednak zrobić, jeśli na zewnątrz ziąb i wiatr? Wówczas na samą myśl o czekaniu na zewnątrz myjni, aż auto się umyje, można dostać dreszczy. Na szczęście jest innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba wysiadać z ciepłej kabiny.

Zapłacisz smartfonem

To nowoczesne rozwiązanie działa na myjniach automatycznych Circle K. To pierwsza sieć stacji, na których można umyć samochód bez wysiadania. Wystarczy podjechać pod bramę myjni, by na panelu przed wjazdem wybrać program mycia i opłacić kąpiel naszego samochodu. Fanów technologii ucieszy aplikacja, której możemy użyć w tym samym celu. Wówczas nawet nie musimy otwierać okna - wybór programu mycia, jego start i płatność można zrealizować przez smartfona.

A co z bezpieczeństwem? Jeśli z jakiegoś powodu pasażerowie będą musieli opuścić myjnię w trakcie trwania cyklu, wystarczy że nacisną klakson, a mycie zostanie przerwane. W ten sposób kierowca i pasażerowie będą mogli bezpiecznie wyjść z auta.

Ułatwieniem dla klientów czekających w kolejce jest zegar, który pokazuje czas pozostały do zakończenia cyklu. W specjalnej ofercie, klienci wybierający program Premium mogą kupić dużą kawę za złotówkę.

Koniec kolejek i stania na mrozie

Podstawową korzyścią z myjni na stacjach Circle K jest fakt, że podczas mycia samochodu nie musimy stać na zewnątrz i marznąć. Jest jednak jeszcze jedna funkcja tego nowoczesnego systemu, która może znacznie usprawnić wizyty na myjni. Ile razy zdarzyło się wam, że podjechaliście pod bramę myjni i okazało się, że blokuje ją inny samochód? Kierowca prawdopodobnie poszedł wykupić program mycia, ale przy okazji skorzystał z toalety, zamówił kawę, hot doga i rozważał zakup gazety. Nowy system sterowania i opłacania programów w myjni pozwoli uniknąć takich sytuacji. Gdy pod myjnię podjedzie kierowca chcący umyć swoje auto, nie będzie musiał wysiadać, iść na stację po kod uruchomienia programu, wracać i tracić tym samym czas swój i innych kierowców czekających w kolejce. Taka nowoczesna myjnia to rozwiązanie poprawiające komfort kierowców na wielu płaszczyznach - od pozostania w cieple na czas mycia, po realną oszczędność czasu.

Możliwość pozostania w samochodzie na czas mycia pojazdu to też duże ułatwienie dla osób podróżujących z dziećmi lub ze zwierzętami. Wówczas nie trzeba przeprowadzać (często skomplikowanej) operacji wypakowania milusińskich z auta i zapewnienia im rozrywek na czas mycia pojazdu.

- Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom wizyta na stacji może przebiegać niezwykle szybko, a pozostanie w ciepłym i wygodnym wnętrzu samochodu będzie znaczącym ułatwieniem dla rodziców z małymi dziećmi czy osób z niepełnosprawnością. Osoby, które nie chcą skorzystać z aplikacji mogą dokonać płatności kartą na panelu OPT znajdującym się przy wjeździe na myjnię – mówi Renata Timoscik, Director Market Development w Circle K Polska.

Ekologiczna innowacja

Takie myjnie są dostępne na 145 stacjach paliw Circle K. Nowoczesne rozwiązania sprawiają, że mycie samochodu w myjniach automatycznych jest skuteczne, a specjalistyczne środki oraz szczotki zastosowane w myjniach są bezpieczne dla lakieru. Tak nowoczesna myjnia jest też oszczędna i ekologiczna. Zastosowano w nich oświetlenie LED, a woda wykorzystywana do mycia jest oczyszczana i wykorzystywana ponownie. Dlatego nie pozwalajcie swoim samochodom pokryć się równomierną warstwą brudu i nie czekajcie z myciem do wiosny. Każdy cieplejszy dzień, w którym temperatura jest wyższa niż zero stopni, to dobry dzień na mycie samochodu. I warto z tego korzystać.