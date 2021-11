Mustang Mach-E pokazuje, w którą stronę podąża cała marka

Ponad miliard dolarów na fabrykę w Kolonii to symbol

Symbolem i głównym impulsem dla nowej strategii Ford Europe jest ogromna inwestycja w fabrykę w Kolonii. Ford wyda aż miliard dolarów na przebudowę swoich zakładów. Inwestycja ta przekształci istniejące zakłady montażu pojazdów w Centrum Elektryfikacji Ford Cologne Electrification Center, ukierunkowane na produkcję pojazdów elektrycznych. Będzie to pierwszy taki zakład Forda w Europie.

Nasza dzisiejsza zapowiedź przekształcenia zakładu w Kolonii, który od 90 lat jest naszą siedzibą i centrum działalności w Niemczech, jest jedną z najbardziej znaczących decyzji Forda od dziesięcioleci. Pokazuje to nasze zaangażowanie w Europie i znaczenie pojazdów elektrycznych w nowoczesnej przyszłości marki jako centralnego punktu naszej strategii rozwoju

-mówił Stuart Rowley, prezes Ford of Europe, ogłaszając plany marki na przyszłość.

Kolonia to symbol, ale wcale nie jedyna fabryka, która już jest modernizowana. Niedawno ogłoszono inwestycję 230 milionów funtów w przekształcenie zakładów w Halewood w wytwórnię komponentów do pojazdów elektrycznych w Europie.

Ford modernizuję fabrykę Van Dyke Ford

Ford będzie elektryfikował Europę

Do połowy 2026 roku pełna europejska gama pojazdów osobowych marki będzie mogła poruszać się z zerową emisją spalin, będą to samochody w pełni elektryczne lub hybrydowe typu plug-in, a do 2030 roku planowane jest stuprocentowe przejście na napędy w pełni elektryczne. Z kolei do 2024 r. cała gama pojazdów dostawczych Forda będzie zdolna do jazdy bezemisyjnej, w pełni elektryczna lub napędzana układami hybrydowymi typu plug-in, a do 2030 roku dwie trzecie sprzedawanych pojazdów dostawczych Forda ma być w pełni zelektryfikowanych lub wyposażonych w napęd hybrydowy plug-in.

Mówiąc o elektryfikacji, Ford myśli o swoich dwóch oddziałach. Elektryfikować będzie i samochody osobowe, i dostawcze. Tę e-rewolucję obserwujemy już od jakiegoś czasu. Świetnym przykładem może być Kuga, która oferowana jest w przeróżnych wersjach silnikowych, włącznie z hybrydą typu plug-in. Jednak zdecydowanie najgłośniej było o dwóch modelach-ikonach. Ford F-150 doczekał się najpierw hybrydy, a chwilę później premierę miała miejsce w pełni elektryczna wersja Lightning.

Ford F-150 Lightning fot. Ford

Mustang Mach-E wyznacza drogę dla wszystkich Fordów

F-150 to ikona amerykańskiej motoryzacji, ale z naszej perspektywy ważniejszym modelem jest jednak inna legenda. Do rodziny Mustanga dołączył elektryczny SUV Mach E, który już jeździ po polskich drogach. I zbiera bardzo pozytywne recenzje za połączenie praktyczności, bogatego wyposażenia, bezemisyjnego napędu z duszą i charakterem klasycznego Mustanga.

Wprowadzenie Mustanga Mach-E było milowym krokiem na naszej drodze do zapewnienia pełnej oferty pojazdów osobowych bezemisyjnych, w pełni elektrycznych lub hybrydowych typu PHEV do połowy 2026 roku, a towarzyszące mu zainteresowanie było niesamowite, dzięki sukcesom sprzedaży i nagrodom zebranym na terenie całej Europy -

Ford Mustang Mach-E fot. Ford

Mustang Mach-E przeciera szlaki dla innych elektrycznych modeli producenta. I zapowiada, że elektryfikacja pod znakiem błękitnego owalu będzie pełna emocji. Ford nie zamierza zapominać o swoich atutach, wciąż chce tworzyć samochody zorientowane na kierowcę, które podczas każdej przejażdżki stawia na radość z jazdy. Najlepszym dowodem jest 487-konna wersja GT, która pierwszą setkę osiąga w zaledwie 3,7 sekundy. Ford specjalnie właśnie takim modelem wjeżdża w nową erę. This Woelpern dodał:

Mustang Mach-E GT wzmocni te emocje jeszcze bardziej, przenosząc doświadczenie Forda w dziedzinie praktycznych, dających ogromną radość z jazdy samochodów osobowych i SUV-ów w nową erę w pełni elektrycznych napędów.

Ford Mustang Mach-E GT fot. Ford

Dzieje się. A dziać ma się znacznie więcej

Już w 2023 r. ze zmodernizowanej fabryki w Kolonii na europejskie drogi wyjedzie nowy, stuprocentowo elektryczny model marki. Powstanie w Europie i dla Europy, ale na szczegóły musimy jeszcze poczekać. Na razie podano tylko datę, kiedy taki samochód będzie gotowy. Wiemy, że z czasem może dołączyć do niego jeszcze jeden e-model, ale i tutaj brakuje jeszcze konkretów. Ford kolejne karty będzie odkrywał w następnych miesiącach.

Wiemy też, że amerykańska marka nawiązała współpracę z jednym z największych koncernów motoryzacyjnych świata, żeby wspólnie zapewnić efektywny kosztowo rozwój pojazdów i zaopatrzenie w komponenty. Ford rozpoczął także współpracę z technologicznym gigantem Google.

Zamierza też umocnić swoją pozycję w segmencie aut użytkowych. W 2020 r. marka po raz szósty z rzędu sięgnęła po tytuł lidera sprzedaży pojazdów użytkowych w Europie. Ford planuje tę pozycję jeszcze umocnić i ma na to kilka pomysłów. Choćby stworzenie ekosystemu zbudowanego wokół usług komunikacji opracowanych wspólnie z klientami, których celem jest poprawa zadowolenia właścicieli pojazdów i wspieranie rozwoju ich firm.

Ford Mustang Mach-E fot. Ford

Inwestycje liczone w miliardach

Na samą modernizację zakładów w Kolonii Ford wyda miliard dolarów, ale to tak naprawdę tylko kropla w morzu inwestycji producenta. Ford zainwestuje globalnie do 2025 roku co najmniej 22 miliardy dolarów w elektryfikację. Już niedługo powinniśmy poznać dalsze plany. Imponujący Ford Mustang Mach-E to zapowiedź wielkiej e-ofensywy. Jednego jesteśmy pewni - czekają nas bardzo ciekawe miesiące i lata.

