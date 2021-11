Ford Mustang Mach-E, Innowacyjny, ikoniczny i prestiżowy SUV na którego czekała Europa

W maju trafił na szczyt listy najpopularniejszych aut elektrycznych w Norwegii – kraju, w którym 6 na 10 sprzedawanych nowych aut jest w pełni elektrycznych. W tym samym miesiącu polski oddział Forda ogłosił, że jeszcze zanim auto trafiło na nadwiślański rynek, kierowcy zarezerwowali wszystkie egzemplarze Mustanga Mach-E, które znalazły się w puli przypadającej Polsce. W sierpniu, dwa miesiące po rozpoczęciu sprzedaży tego modelu w naszym kraju, Mustang Mach-E okazał się najczęściej kupowanym autem elektrycznym w Polsce. Elektryczny SUV Forda został gorąco przyjęty przez Europejczyków. Nie bez przyczyny.

Początek nowego rozdziału

Ford zobowiązał się, że do 2030 r. wszystkie jego auta osobowe dostępne w Europie będą korzystać z napędów w pełni elektrycznych, a dwie trzecie sprzedawanych pojazdów użytkowych będzie mogło poruszać się z zerową emisją spalin, jako pojazdy w pełni elektryczne lub hybrydowe typu plug-in. To bardzo konkretna i ambitna deklaracja. Niezwykle ważnym etapem jej realizacji jest przemodelowanie legendarnej wręcz submarki Forda – Mustanga.

Mustang Mach-E jest dla Europejczyków pierwszym Fordem, który został od podstaw zaprojektowany z myślą wyłącznie o elektrycznym napędzie. Oparto go na platformie Global Electrified 1 (GE1) opracowanej przez Ford Team Edison.

Mustang Mach-E z napędem na jedną oś wykorzystuje synchroniczny silnik elektryczny umieszczony na tylnej osi. W wersji z napędem na cztery koła dodatkowo montowany jest silnik z przodu. Energię do ich napędzania dostarcza litowo-jonowy akumulator. Standardowo ma on pojemność 75 kWh. W odmianie o przedłużonym zasięgu akumulator mieści 98 kWh. Co ważne, temperatury akumulatorów są stabilizowane przez aktywny układ ogrzewania i chłodzenia cieczą. To właśnie jemu Mach-E zawdzięcza możliwie najlepszą wydajność w niskich i wysokich temperaturach.

Ford Mustang Mach-E fot. Ford

Od 400 do 610 km zasięgu. Od 269 do 480 KM mocy

Mustang Mach-E w bazowej odmianie ma napęd na tylną oś, jeden silnik elektryczny o mocy 269 KM i maksymalnym momencie obrotowym równym 430 Nm oraz akumulator o pojemności 75 kWh, który pozwala przejechać do 440 km na jednym ładowaniu. Z tego samego akumulatora korzysta odmiana AWD. Jej dwa silniki elektryczne rozwijają taką samą moc (269 KM), ale ich moment obrotowy wynosi aż 580 Nm – o 150 Nm więcej niż w odmianie z napędem na jedną oś. Mustang Mach-E w tej konfiguracji przejedzie na jednym ładowaniu do 400 km. Osiągnięcie 100 km/h zajmuje odpowiednio 6,2 i 6,1 s.

Auto występuje też w odmianie z większym akumulatorem (98 kWh). W przypadku napędu na jedną oś dysponuje mocą podniesioną do 294 KM i gwarantuje zasięg do 610 km. Wersja AWD oferuje nieco mniejszy zasięg (do 540 km), ale zwiększoną do 351 KM moc. Przyspieszenie od 0-100 km/h zajmuje w tym przypadku odpowiednio 5,6 i 5,1 s.

Ford Mustang Mach-E fot. Ford

Najszybciej przyspieszający Ford w Europie

Topową wersją w gamie Mustanga Mach-E jest GT. Jej dwa silniki elektryczne rozwijają 487 KM mocy i 860 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Auto osiąga 100 km/h w 3,7 s. Mustang Mach-E GT jest tym samym najszybciej przyspieszającym samochodem seryjnym, jaki Ford kiedykolwiek oferował w Europie.

Jego akumulator o pojemności 88 kWh gwarantuje zasięg do 500 km. Ładowanie na szybkiej ładowarce w zakresie od 10 do 80 proc. zajmuje 45 minut. Standardowym wyposażeniem odmiany GT jest m.in. adaptacyjne zawieszenie MagneRide, które zostało dostrojone z myślą o klientach europejskich; sportowy układ hamulcowy Brembo; 20-calowe felgi aluminiowe opracowane specjalnie dla tego modelu.

W Mustangu Mach-E kierowca ma do wyboru trzy tryby jazdy: Whisper, Active i Untamed. Pierwszy (Whisper ) skupia się na maksymalizacji zasięgu. Trzeci (Untamed) daje jeszcze więcej frajdy z jazdy, wykorzystując pełnię mocy. Drugi (Active) jest trybe równoważącą osiągi i optymalne wykorzystanie energii. Wersja GT dodatkowo dysponuje trybem Untamed Plus. Powstał z myślą o jeździe po torze wyścigowym – maksymalizuje wydajność napędu i gwarantuje najwięcej emocji.

Ford Mustang Mach-E GT fot. Ford

Technologia odmieniana przez wszystkie przypadki

W Mustangu Mach-E równie ważna jak osiągi i wydajność jest technologia. Elektryczny SUV Forda jest innowacyjny na wielu płaszczyznach. Tradycyjne klamki zastąpiono ergonomicznymi przyciskami, co pozwoliło obniżyć współczynnik oporu powietrza. Centralnym punktem deski rozdzielczej jest imponujący, 15,5-calowy ekran dotykowy, za którego pośrednictwem obsługuje się najnowszą wersję systemu multimedialnego SYNC. Co warto podkreślić, aktualizacje aplikacji i całego systemu odbywają się zdalnie – kierowca nie musi nawet odwiedzać serwisu.

Wśród licznych systemów, które poprawiają komfort i bezpieczeństwo podróży, znajdują się m.in.:

System Intelligent Range dokładnie oblicza zasięg auta na podstawie zachowania kierowcy w przeszłości i prognozowanych warunków pogodowych. System wykorzystuje chmurę informacyjną do przewidywania, ile energii będzie zużywane podczas jazdy w przyszłości. Tym sposobem Mach-E eliminuje problem, jaki pojawia się w innych autach elektrycznych, czyli trudny do przewidzenia realny zasięg.

dokładnie oblicza zasięg auta na podstawie zachowania kierowcy w przeszłości i prognozowanych warunków pogodowych. System wykorzystuje chmurę informacyjną do przewidywania, ile energii będzie zużywane podczas jazdy w przyszłości. Tym sposobem Mach-E eliminuje problem, jaki pojawia się w innych autach elektrycznych, czyli trudny do przewidzenia realny zasięg. System zapobiegający kolizjom Pre-Collision Assist dba o wszystkich uczestników ruchu. Monitoruje drogę przed samochodem, wykrywając wszelkie potencjalne niebezpieczeństwa (obserwuje nie tylko inne pojazdy, ale też pieszych). W razie potrzeby system ostrzega kierowcę, a jeśli ten nie zareaguje, automatycznie hamuje.

dba o wszystkich uczestników ruchu. Monitoruje drogę przed samochodem, wykrywając wszelkie potencjalne niebezpieczeństwa (obserwuje nie tylko inne pojazdy, ale też pieszych). W razie potrzeby system ostrzega kierowcę, a jeśli ten nie zareaguje, automatycznie hamuje. Evasive Steering Assist to system wspomagający omijanie przeszkód. Jest przedłużeniem systemu zapobiegania kolizjom, w którym technologia wykrywa inne obiekty na drodze samochodu, a w przypadku zagrożenia ułatwia manewrowanie autem, co ma pomóc w uniknięciu kolizji.

Na pokładzie Mustanga Mach-E nie zabrakło też systemu monitorowania martwego pola (Blind Spot Information), systemu ostrzegania o ruchu poprzecznym (Cross Traffic Alert), inteligentnego systemu oświetlenia (Auto High Beam), który wspomaga bezpieczną jazdę po zmroku, czy systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Alert).

Ford Mustang Mach-E fot. Ford

Mustang Mach-E łączy przeszłość z przyszłością. Wyglądem i radością z prowadzenia nawiązuje do swojego słynnego protoplasty z lat 60. Technologią i napędem wybiega w przyszłość, będąc wyrazem ambicji Forda w dziedzinie elektryfikacji. Dane dotyczące sprzedaży pokazują, że Zarówno Polska jak i Europa czekała na takiego SUV-a.

