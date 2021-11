Ford Mustang Mach-E. Elektryczny SUV z duszą legendarnego Mustanga

Ford Mustang Mach-E to jeden z faworytów do wygranej w plebiscycie The Best of Moto 2021 w kategorii głównej. Elektryczny SUV znalazł się w ścisłym finale najważniejszej kategorii i ma wielką szansę zostać Samochodem Roku. Na Mach-E możecie głosować w TYM MIEJSCU. Każdy głos to szansa na atrakcyjne nagrody ze skuterem i wideo rejestratorami na czele.

Mustang Mach-E, czyli ikona motoryzacji z wtyczką

Trudno w motoryzacji o większą ikonę niż Ford Mustang. To symbol amerykańskiej motoryzacji i model, który stanowi wzór sportowego samochodu. Kochają go nie tylko Amerykanie. Kiedy Mustang oficjalnie pojawił się w sprzedaży w Europie, to z miejsca stał się bestsellerem. Także nad Wisłą - od kilku lat Mustang to ulubione sportowe auto Polaków. Nic więc dziwnego, że Ford postanowił wykorzystać legendarny model, wprowadzając do sprzedaży swojego elektrycznego SUV-a. I nie ograniczył się do nazwy, emblematu i stylistycznych nawiązań, dzięki którym Mach-E jest jednym z najlepiej wyglądających aut w swojej klasie. Nowy Mustang ma duszę klasycznego modelu, czego dowodem jest spektakularna odmiana GT.

Mustang Mach-E GT pokazuje rzeczywisty potencjał w pełni elektrycznych układów napędowych, gdy szukamy sposobów zwiększania radości z jazdy. Jest to wyrafinowany, pięciomiejscowy SUV z wyposażeniem typowym dla klasy premium, dysponujący przyspieszeniem supersamochodu i jazdy z zerową emisją. To kombinacja, która była obiektem marzeń, gdy 30 lat temu rozpoczynałem pracę jako inżynier samochodowy.

- komentuje Geert van Noyen, szef zespołu dynamiki pojazdów w Ford of Europe.

Rewolucyjne połączenie sportowej duszy, DNA Mustanga i praktyczności sprawiają, że Mustang Mach-E to jeden z murowanych faworytów do miana Samochodu Roku 2021.

Osiągi super samochodu. Pierwsza setka w niecałe cztery sekundy

Mustang Mach-E dysponuje największym momentem obrotowym w historii Fordów oferowanych w Europie. To aż 860 Nm, które, jak to w samochodach elektrycznych, dostępne są od razu. Co więcej, dla wersji GT specjalnie zestrojono układ napędowy - przekazuje więcej momentu obrotowego na tylne koła, w czym pomagają specjalnie opracowane opony, zdolne przenieść ekstremalnie wysoki moment obrotowy na nawierzchnię drogi.

Silniki elektryczne w wersji GT dostarczają kierowcy aż 487 KM mocy. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h? Zawrotne 3,7 sekundy. Z kolei prędkość maksymalna wynosi 200 km/h. To osiągi, które robią piorunujące wrażenia na każdym miłośniku samochodów wyczynowych. Mach-E jest szybszy nie tylko od swojego klasycznego brata, ale praktycznie wszystkich aut na drodze. 3,7 sekundy to jeszcze do niedawna terytorium modeli, które nazywaliśmy super samochodami. Warto też podkreślić, że Mach-E GT to wciąż pięciomiejscowy, wygodny SUV z przestronną tylną kanapą i ponad 400-litrowym bagażnikiem. Inżynierowie Forda w mistrzowski sposób połączyli w nim sport z praktycznością. O tej drugiej stronie Mustanga Mach-E przeczytasz w tym miejscu:

Ford Mustang Mach-E, Innowacyjny, ikoniczny i prestiżowy SUV na którego czekała Europa

Kierowca nie musi się przejmować zasięgiem

Osiągami Mustanga Mach-E można się cieszyć bez stresu i nerwowego myślenia o znikającym zasięgu. Wyposażono go standardowo w powiększony akumulator o pojemności 88 kWh (energii użytecznej), a to przekłada się prawie na 500 km zasięgu między kolejnymi ładowaniami. Ładowanie z mocą do 150 kW może zwiększyć zasięg jazdy średnio o 99 km w ciągu około 10 minut ładowania, a ładowanie od 10 do 80 proc. pojemności akumulatora trwa około 45 minut.

Mustang Mach-E w plebiscycie The Best of Moto konkuruje nie tylko w kategorii głównej. Powyższe liczby sprawiają, że jest mocnym konkurentem także w kategorii Napęd Alternatywny Roku.

Frajda z jazdy na pierwszym miejscu

Standardem w topowej wersji jest zawieszenie adaptacyjne MagneRide. System elektronicznie kontroluje płyn magnetoreologiczny wewnątrz amortyzatora, aby w czasie rzeczywistym reagować na zmieniające się warunki drogowe i płynnie dostosowywać charakter pojazdu do wybranego trybu jazdy. Dla Mach-E GT Pirelli przygotowało także specjalne opony, a Brembo - tarcze hamulcowe o średnicy 385 mm. Układ napędowy jest skonfigurowany w taki sposób, aby stopniowo zwiększać udział momentu obrotowego przekazywanego na tylne koła.

Tak jak w innych Mustangach, Mach-E kierowca ma do wyboru trzy tryby jazdy: Whisper, Active oraz sportowy Untamed. W GT pojawia się jednak jeszcze jeden – Untamed Plus. Oprócz bardziej sportowo zestrojonego układu kierowniczego, ostrzejszej reakcji na wciśnięcie pedału przyspieszenia, usztywnionego zawieszenia, symulacji redukcji biegów i wzmocnionego dźwięku we wnętrzu w trybie Untamed, funkcja Untamed Plus kalibruje układ napędowy w celu zapewnienia stałej mocy i momentu obrotowego, żeby samochód był cały czas gotowy na sportową jazdę. Tryb ten zmienia również ustawienia systemów kontroli trakcji i kontroli stabilności, ograniczając interwencje tych systemów w czasie jazdy po torze, a dźwięk układu napędowego jest wzmocniony, co słychać nawet podczas postoju.

Untamed Plus to tryb, w którym elektryczny Mach-E najlepiej pokazuje, dlaczego jest prawdziwym Mustangiem.

Samochód sportowy nowej ery czeka na wasze głosy

Ford Mustang Mach-E to pełnokrwisty Mustang. Pełen mocy, sportowego DNA, imponujący osiągami i zapewniający frajdę z jazdy, o jakiej pozostałe elektryczne SUV-y mogą pomarzyć. Co ważne, nawet w wersji GT, nie zapomina o innych swoich zaletach, czyli przestronności, bogatym wyposażeniu i komforcie podczas codziennej jazdy. Wystarczy jednak mocniej wcisnąć gaz lub włączyć jeden ze sportowych trybów i przemienia się w rasowe sportowe auto o angażującym prowadzeniu i tylnonapędowej charakterystyce. W końcu nie bez powodu Untamed można przetłumaczyć na polski jako nieokiełznany...

Fani sportowych samochodów mogą zacierać ręce. Do segmentu elektrycznych aut właśnie wjechała prawdziwa ikona. Mustang Mach-E GT (ale nie tylko) to rewolucja, na którą czekało wielu.

A sam Mustang czeka na wasze głosy w plebiscycie The Best of Moto 2021. To czytelnicy Moto.pl decydują, kto zgarnie statuetki.



