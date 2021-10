Miejski hatchback czy praktyczny crossover? Yaris Cross łączy te dwie cech

Toyota Yaris Cross z miejsca stała się hitem sprzedażowym nad Wisłą. W niecałe pięć miesięcy Toyota zebrała aż 3110 zamówień. Polacy kupują Yarisa Cross w ciemno, pewni, że sprawdzi się jako mały i praktyczny SUV. Co ciekawe, za aż 62 proc. zamówień odpowiadają osoby prywatne. Yaris Cross może się więc okazać jednym z faworytów do zdobycia statuetki dla Samochodu Roku w plebiscycie The Best of Moto w kategorii Mały Samochód dla Aktywnych. Głosować możecie w tym miejscu, a każdy głos to szansa na atrakcyjne nagrody.

REKLAMA

Toyota Yaris Cross fot. Toyota

Toyota Yaris Cross jest skazana na sukces

Crossover powstał na platformie Toyoty TNGA-B opracowanej dla nowego Yarisa. Oznacza to, że Yaris Cross Hybrid przejmie jego wszystkie techniczne atuty. Jakie plusy są najistotniejsze? Przede wszystkim chodzi o nowoczesny hybrydowy napęd – japoński producent jest światowym liderem w ich rozwoju. Obecnie produkowany hybrydowy zespół napędowy czwartej generacji jest oszczędny, działa bezobsługowo i daje sporą przyjemność z jazdy.

Jego podstawę stanowi trzycylindrowy silnik benzynowy o poj. 1,5 l współpracujący z elektrycznym, a łączna moc wynosi 116 KM. Większość elementów tego napędu powstaje w dwóch polskich fabrykach Toyoty – w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Producent dumnie podkreśla, że Yaris Cross to najoszczędniejszy SUV w gamie. Wersja Hybrid zużywa średnio od 4,4 l/100 km. Pierwsze testy potwierdzają, że Yaris Cross wypada znakomicie nie tylko na papierze. To zdecydowanie najoszczędniejszy crossover w swojej klasie.

Hybryda to główna (72 proc. zamówień), ale nie jedyna wersja napędowa Yarisa Cross. Oprócz niej można kupić odmianę z przednim napędem oraz benzynowym silnikiem o poj. 1,5 l, tym samym co w hybrydzie, ale o wyższej mocy 125 KM. Z sześciobiegową ręczną skrzynią zużycie paliwa to 5,9 l/100 km. Dostępna jest również wersja CVT.

Napęd na obie osie nie jest powszechny w tej klasie

Ważną cechą Yarisa Cross będzie dostępność napędu AWD-i. Po pierwsze, większość konkurentów nie może zaoferować takiej opcji. Po drugie, dzięki nowoczesnej konstrukcji i hybrydowej jednostce napędowej pozostaje oszczędny. Deklarowane zużycie to tylko od 4,7 l/100 km.

AWD-i to inteligentny elektryczny napęd na cztery koła, w którym układ hybrydowy jest wspierany przez silnik elektryczny napędzający tylną oś. Rozwiązanie to zapewnia bardzo dobrą przyczepność na śliskiej nawierzchni i ułatwia poruszanie się po nierównych drogach. Kiedy zjedziemy z asfaltu, przydatny okaże się selektor trybów jazdy w terenie, Trail Mode oraz system wspomagający zjazd ze wzniesienia.

Toyota Yaris Cross fot. Toyota

Porozmawiajmy o liczbach, bo plasują Yarisa Cross wśród najprzestronniejszych małych SUV-ów

Miejski crossover wyróżnia się na tle swoich większych braci. Przede wszystkim jego stylistyka odbiega od tego, do czego przyzwyczaił nas klasyczny Yaris. Został zaprojektowany wspólnie przez japońskie i europejskie centra stylizacyjne koncernu. To ostatnie jest zlokalizowane w Nicei.

Jest od Yarisa o 25 mm wyższy (prześwit 170 mm), o 240 mm dłuższy, a tym samym przestronniejszy. Ponadto nie zabrakło w nim terenowych atrybutów, czyli czarnych, plastikowych nakładek na nadkola czy imitacji osłon pod zderzakami. Charyzmy dodaje mu również duży wlot powietrza, pionowe światła do jazdy dziennej oraz smukłe, wysoko umiejscowione reflektory przednie. Z tyłu natomiast nie zabrakło dachowego spojlera oraz wąskiego pasa świateł. Mierzący około 4,2 m długości Yaris Cross wyraźnie nawiązuje do znacznie większych SUV-ów.

Zaskakuje przestronność. Zarówno z przodu, jak i z tyłu jest wystarczająco miejsca, by wygodnie przemieszczały się nim cztery dorosłe osoby. Standardowo bagażnik ma nawet 397 litrów pojemności, a po złożeniu tylnych foteli przestrzeń zwiększa się do 1 097 litrów w wersjach z napędem na przednią oś.

Toyota Yaris Cross fot. Toyota

Kanapa jest dzielona w proporcji 60:40 lub w wyższych wersjach wyposażenia 40:20:40, co umożliwia wygodne powiększenie bagażnika. W wyższych wersjach wyposażenia dostępny jest też system Toyota Smart Cargo, który ma podwójną podłogę bagażnika dzieloną w proporcjach 60:40, co umożliwia obniżenie tylko części podłogi. Bagażnik zmieści dwie duże walizki, torby golfowe albo rower. Pomyślano także o przydatnych haczykach i pasach do mocowania mniejszych przedmiotów. Klapa bagażnika może się otwierać elektrycznie i bezdotykowo.

Toyota Yaris Cross fot. Toyota

A co słychać we wnętrzu?

Wnętrze zostało natomiast zmodernizowane względem Yarisa. Przede wszystkim pojawił się nowy system multimedialny, który nie tylko jest prostszy w obsłudze, ale też jego szata graficzna ma być nowocześniejsza i przyjemniejsza dla oka. Ponadto w końcu mapy są w chmurze, dzięki czemu są one na bieżąco aktualizowane i mogą wyświetlać w trybie rzeczywistym informacje m.in. o korkach. Mamy też przydatną półkę na drobiazgi, ładowarkę indukcyjną na telefon oraz wygodne i pojemne schowki i kieszenie w drzwiach.

Yaris Cross jest dostępny w Polsce w pięciu wersjach wyposażenia. Active, Comfort, Executive, uterenowionej Adventure i limitowanej Premiere Edition. W przedsprzedaży największą popularnością cieszą się wersje najwyższe.

Jednak, że już w najbardziej podstawowej wersji Yaris Cross ma się czym pochwalić. SUV ma kolorowy 4,2-calowy ekran na tablicy wskaźników, elektryczne, podgrzewane lusterka, klimatyzację manualną lub automatyczną dla wersji hybrydowej, podłokietnik, a także światła LED do jazdy dziennej. Standardem jest także system multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali, USB, Apple CarPlay i Android Auto oraz usługami łączności Toyota Connected Car. Wersja ta obejmuje także pełny pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense najnowszej generacji, zawierający m.in. układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, inteligentny tempomat adaptacyjny oraz system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall. Poziom bezpieczeństwa podnosi także siedem poduszek powietrznych w standardzie, w tym poduszka centralna między przednimi fotelami.

Toyota Yaris Cross fot. Toyota

Toyota Yaris Cross na pewno namiesza na rynku

Toyota przygotowała jednego z najciekawszych małych SUV-ów na rynku, a ogromne zainteresowanie nowym modelem i imponująca liczba zamówień potwierdzają, że polscy kierowcy czekali na właśnie taki model. Czy Yaris Cross będzie jednym ze zwycięzców w plebiscycie The Best of Moto? O tym zdecydują nasi czytelnicy. Mały SUV Toyoty czeka na wasze głosy w TYM MIEJSCU. Na głosujących czekają nagrody ze skuterem i wideorejestratorami na czele.