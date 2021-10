Magiczna siódemka, czyli najważniejsza liczba przy zmianie opon. Kierowcy często o nią pytają

Zimowe opony różnią się od letnich pod wieloma względami. Mają nie tylko inny skład mieszanki, ale też zupełnie inną rzeźbę bieżnika. Ogumienie zimowe ma tak ukształtowany bieżnik, by lepiej radzić sobie z mokrą drogą, lodem lub śniegiem. Liczne nacięcia i lamele odprowadzają wodę spod opony i zapewniają lepszą przyczepność. Wraz z nadejściem jesieni kierowcy tłumnie odwiedzają warsztaty wulkanizacyjne, by zmienić opony z letnich na zimowe. Tej zmianie towarzyszy liczba 7.

Kluczowa siódemka

7 stopni Celsjusza to bariera, poniżej której letnie opony w znacznym stopniu tracą swoją przyczepność, właśnie przez panujący chłód. Mieszanka opon zimowych zawiera domieszkę m.in. krzemionki lub naturalnego kauczuku, które zapobiegają twardnieniu opony w niskich temperaturach. Gdy średnia temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza, powinniśmy zmienić opony na zimowe.

Czy opony zimowe są obowiązkowe?

W niektórych krajach zmiana opon w okresie jesienno-zimowym jest obowiązkowa i regulują to przepisy prawne. W Polsce nie ma prawnego obowiązku zmiany opon na zimowe, ale większość kierowców regularnie odwiedza wulkanizatorów w celu zmiany ogumienia lub po prostu wybiera opony całoroczne. Szacuje się, że blisko 90 proc. kierowców jeździ zimą na odpowiednich oponach - zimowych, lub właśnie całorocznych.

Inaczej sytuacja wygląda w innych krajach. Przykładowo w Austrii opony zimowe musimy mieć w okresie od 1 listopada aż do 15 kwietnia, jeśli na drodze panują zimowe warunki. Podobnie jest w Czechach - od 1 listopada do 31 marca obowiązuje tam nakaz korzystania zimowych z opon zimowych jeśli warunki są stricte zimowe, ale dopuszczalne są także opony całoroczne. Jednak jeśli temperatura spadnie poniżej 4 stopni Celsjusza, na drodze jest śnieg, lód lub błoto pośniegowe, nie wolno korzystać z ogumienia letniego. Zimówki i opony całoroczne muszą mieć co najmniej 4 mm bieżnika.

Ciekawie sprawa wygląda na północy Europy. O ile w Finlandii zimowe opony są obowiązkowym wyposażeniem od 1 grudnia do końca lutego (w Laponii dłużej - od połowy października do końca kwietnia), o tyle w Norwegii takiego nakazu dla samochodów osobowych nie ma. Jeśli jednak na drogach panują zimowe warunki, to auta z letnimi oponami muszą być wyposażone w łańcuchy lub kolce. Inaczej sprawa wygląda w przypadku aut, których masa całkowita przekracza 3,5 tony - takie pojazdy muszą być wyposażone w zimowe opony.

Jeśli wybieramy się w daleką podróż w okresie zimowym, warto sprawdzić przepisy obowiązujące w kraju który jest celem (lub etapem pośrednim) naszej wycieczki. Turystyka nie zwalnia z przestrzegania przepisów, ale to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa.

Czytaj etykiety

W maju tego roku zmieniły się etykiety na oponach zimowych. Pojawiły się na nich nowe symbole i wyniki bardziej wymagających testów. To dla kierowców świetna informacja, pod warunkiem, że wiedzą jak te dane odczytać.

Niedawno wprowadzone etykiety zawierają informacje o tym, jak dana opona sprawdza się w zimowych warunkach. Producenci prowadzą w tym celu specjalne testy - wykonują m.in. próbę hamowania na nawierzchni pokrytej śniegiem przy temperaturze otoczenia wynoszącej od -2 do 15 stopni Celsjusza (i temperaturze nawierzchni wynoszącej od -4 do -15 stopni Celsjusza). Testy odbywają się po dwugodzinnej ekspozycji opon na ujemną temperaturę. Jeśli parametry opony są w normie, na etykiecie znajdziemy tzw. symbol alpejski (3PMSF) - płatek śniegu na tle trzech szczytów. Możemy też znaleźć na etykiecie symbol trójkąta z soplami. Oznacza on, że opona pomyślnie przeszła testy na ubitym śniegu i lodzie.

Wybierz dobre opony

W przypadku opon doskonale sprawdza się zasada "kto płaci mało, płaci dwa razy". Na oponach nie warto oszczędzać. To kwestia bezpieczeństwa, zarówno naszego, jak i innych uczestników drogi. Wielu kierowców zapomina, że opona to jedyny łącznik opony z nawierzchnią. Na nic zda się szybki, sportowy samochód na kiepskich oponach. Podobnie jest w przypadku hamowania - sprawny i działający "jak żyleta" układ hamulcowy nic nie pomoże, jeśli opony stracą przyczepność. Dlatego warto wybierać opony dobrej jakości, które pochodzą od sprawdzonych producentów.

Jednym z wiodących na rynku oponiarskim producentów jest firma Continental, która ma w swojej ofercie wiele opon zimowych przystosowanych do konkretnych samochodów lub potrzeb kierowców. Najnowszą propozycją jest WinterContact TS 870 z udoskonaloną koncepcją lameli i bieżnika, która zapewnia doskonałą przyczepność na śniegu i lodzie. Mieszanka CoolChili zapewnia dobre osiągi na mokrej nawierzchni, ale przy tym ma wyjątkowo niski opór toczenia, dzięki czemu gwarantuje wysokie przebiegi.

Właściciele sportowych samochodów nie muszą rezygnować z osiągów swojego auta w miesiącach zimowych. Opony WinterContact TS 860 S zapewniają doskonałe zachowanie na śniegu, co gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo, ale i wyjątkową przyjemność z jazdy. Dodatkowo opony te świetnie zachowują się na suchej nawierzchni, a niskie opory toczenia zapewniają zmniejszone zużycie paliwa.

Inną propozycją jest WinterContact TS 870 P, którą wyposażono w udoskonaloną koncepcję lameli i bieżnika, która zapewnia doskonałą przyczepność na śniegu i lodzie. Nowy skład mieszanki CoolChili zapewnia lepsze osiągi na mokrej nawierzchni, niski opór toczenia i wysokie przebiegi. Continental ma też w swojej ofercie opony przeznaczone dla samochodów z napędem na cztery koła - mowa o Conti4x4WinterContact. Poza doskonałą trakcją i krótką drogą hamowania taka opona zapewnia też niski poziom hałasu i wysoką odporność na aquaplaning.

Nie zwlekaj z wymianą opon

Wielu kierowców czeka do ostatniej chwili z wymianą opon letnich na zimowe. To zła praktyka, która może przysporzyć niemałych kłopotów. Po pierwsze jesienne poranki bywają bardzo chłodne, a pewnego dnia mogą nas powitać przymrozkami. Wówczas droga do pracy na letnich oponach będzie - delikatnie mówiąc - stresująca. Druga kwestia to gigantyczne kolejki, które utworzą się przed warsztatami wulkanizacyjnymi z nadejściem pierwszych mrozów. Zima nadejdzie – czy tego chcemy czy nie, a wraz z nią ujemne temperatury. Dlatego warto zawczasu wymienić opony na zimowe. Dzięki temu gdy pewnego dnia z kubkiem kawy wyjrzycie przez okno, a termometr wskaże nieprzyjemnie niską temperaturę, waszym jedynym zmartwieniem będzie to, gdzie po poprzedniej zimie schowaliście szalik, a nie czy dojedziecie bezpiecznie do celu.

