Sprawdzony używany samochód z gwarancją? Na rynku pojawiła się ciekawa opcja

Nikt nie spodziewał się, jak bardzo pandemia uderzy w motoryzację. Kiedy wydawało się, że branża podźwignęła się po kilkumiesięcznym kryzysie i wszystko wraca do normy, pojawił się nowy problem. Niedobór półprzewodników. Raz zerwane łańcuchy dostaw trudno przywrócić. Producenci nie mogą produkować tylu nowych samochodów, ilu potrzebują klienci - stąd coraz większe kolejki w salonach i wydłużający się czas oczekiwania. Trudno nawet określić, kiedy problemy z półprzewodnikami się skończą. Optymiści twierdzą, że sytuacja unormuje się w najbliższych miesiącach, ale większość ekspertów sugeruje, że i rok 2022 może być pod tym względem trudny.

Czy jest w ogóle jakieś rozwiązanie tego problemu? Ciekawą alternatywą dla zakupu nowego samochodu może być auto używane. I wcale nie mamy tu na myśli klasycznego rynku wtórnego oraz serwisów z ogłoszeniami. Już od jakiegoś czasu marki proponują klientom przeróżne formy finansowania. Wiele osób decyduje się na abonament, leasing albo kredyt i jeździ nowym samochodem, płacąc miesięcznie ułamek jego wartości. Po dwóch-trzech latach takie auto wraca do salonu. Może się okazać więc znakomitą okazją dla kolejnego kierowcy. To przecież wciąż nowy samochód, w dodatku regularnie serwisowany, sprawdzony przez specjalistów i sprzedawany dalej przez zaufaną markę.

Volvo Selekt, czyli pewność oraz bezpieczeństwo

Jedną z najkorzystniejszych ofert na rynku ma Volvo, które swój program sprzedaży samochodów używanych nazwało Selekt. Volvo jako pierwsze w Polsce oferuje gwarancję producenta na auta, które mają mniej niż pięć lat. Zakres gwarancji jest identyczny jak w przypadku fabrycznie nowego Volvo. Dla aut starszych marka proponuje też ubezpieczenie kosztów napraw, które chronią wszystkie kluczowe mechanizmy i układy elektryczne przez minimum 12 miesięcy, bez limitu kilometrów. Co więcej, przy zakupie samochodu istnieje możliwość przedłużenia takiej gwarancji o kolejne dwa lata. Ceny dłuższego wariantu ochrony startują już od 2299 zł. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest serwisowanie zgodnie z harmonogramem przeglądów przez autoryzowany serwis Volvo. Kierowcy oferowane jest także roczne assistance, które działa przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

Każdy samochód w programie Volvo Selekt przeszedł wielopunktową kontrolę, przeprowadzoną zgodnie z najwyższymi standardami oraz posiada aktualne oprogramowanie. Wszystkie auta w Volvo Selekt muszą przejść przegląd sprawdzający ponad sto punktów kontrolnych. Podczas przygotowywania samochodów do sprzedaży wykorzystywane są tylko oryginalne części Volvo.

Volvo Selekt fot. Volvo

Masz duży wybór. I możliwość zmiany zdania

A jaki samochód jest dla ciebie najlepszy? SUV klasy średniej, typowo miejski model czy może klasyczny sedan? Volvo daje kierowcy sporo czasu do namysłu. Każde auto kupione w programie Volvo Selekt można wymienić w ciągu 30 dni lub przed przejechaniem 1500 km za darmo na inne o nie mniejszej wartości. W ofercie znajdują się tak naprawdę wszystkie modele sprzedawane przez szwedzką markę w ostatnich latach. Od bestsellerowych XC60 oraz XC40, przez najbardziej luksusową rodzinę 90, po bardzo przystępnie wycenione V40. Każdy kierowca powinien znaleźć auto skrojone pod swoje preferencje.

Takie programy to przyszłość

Volvo Selekt to przykład nowoczesnego programu sprzedaży kilkuletnich samochodów używanych. Takie rozwiązania będą stawać się coraz popularniejsze. Nie tylko dlatego, że liczne samochodu w abonamencie lub leasingu zaczną trafiać ponownie do klientów. To po prostu bardzo korzystna propozycja, dzięki której można jeździć wciąż nowym samochodem w dobrej cenie. Problemy na rynku nowych aut tylko zwiększą ich popularność.

Z ofertą Volvo Selekt możesz się zapoznać w TYM MIEJSCU.