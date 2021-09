Nowy model kupowania używanych samochodów. Carvago ma 750 tys. sprawdzonych egzemplarzy

Zakup używanego samochodu to często spory stres. Kierowcy szukają nowych czterech kółek w komisach lub przez Internet, ale znalezienie dobrego, sprawdzonego auta, to często szukanie igły w stogu siana. Rozwiązaniem jest kupowanie samochodu z pewnego źródła.

Kupujemy samochód używany

Jak kupić samochód, by nie kupić przysłowiowego kota w worku? Najprościej skorzystać z porady doświadczonych ekspertów i szukać samochodów u pewnego źródła. Choćby takich, jak firma Carvago, która niedawno weszła do Polski i oferuje sporą pomoc w tym zakresie. Każdy z proponowanych przez Carvago.com pojazdów, przed sprzedażą przechodzi kontrolę techniczną, która weryfikuje ponad 270 unikalnych punktów, a jej wynik jest umieszczany w raporcie CarAudit™. W zależności od kraju pochodzenia pojazdu, do kontroli wykorzystywana jest albo sieć autoryzowanych techników, albo lokalne organizacje takie jak Dekra, TUV czy Pirelli.

Carvago - zakup samochodu używanego przez internet Carvago.com

Auta z całej Europy

Ograniczeniem w kupowaniu samochodów używanych często jest obszar, na jakim szukamy. Trudno wyobrazić sobie długie wycieczki po całym kraju w poszukiwaniu idealnego egzemplarza. Jeśli szukasz konkretnego auta, weźmy na przykład Volkswagena Golfa wyprodukowanego w 2017 roku, z silnikiem Diesla i przebiegiem do 50 tysięcy kilometrów, znajdziesz ich w Polsce na sprzedaż około 10. Na platformie Carvago.com takich samochodów jest około 150.

Jak kupić samochód przez Internet?

Kupując samochód w Carvago.com możemy zapłacić przelewem. Można też wybrać opcję zakupu auta na kredyt - Carvago.com współpracuje ze sprawdzonymi bankami i dostawcami usług finansowych, dzięki czemu firma może zaoferować preferencyjne rozwiązania w tym zakresie. Jest to unikalne rozwiązanie umożliwiające finansowanie samochodów sprowadzanych z zagranicy.

Wybraliśmy auto i co teraz? Najpierw należy zamówić dany egzemplarz i opłacić jego kontrolę techniczną, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem zainteresowania zakupem pojazdu. Wniosek, wraz z wybranym samochodem, jest następnie przekazywany do oceny. Teraz przyszły nabywca musi poczekać na informację o stanie technicznym samochodu. Jeśli wszystko jest w porządku, następuje zakup auta. W tym celu można wpłacić pełną cenę pojazdu lub wybrać inną opcję finansowania, np. z wpłatą zaliczki. Co ciekawe, można też zostawić w rozliczeniu swój poprzedni samochód.

Gdzie odebrać zakupiony samochód?

Carvago.com dostarczy zakupiony samochodu do dowolnej, wybranej przez klienta lokalizacji – firma zapewni transport auta do domu, pracy lub w jakiekolwiek inne wskazane miejsce. Cały proces od zamówienia do dostawy pojazdu trwa zazwyczaj około 20 dni.

Carvago.com to model kupowania używanych samochodów, który może zrewolucjonizować motoryzacyjny rynek wtórny. Auta pochodzą od sprawdzonych sprzedawców i wszystkie są dokładnie kontrolowane. Firma kupuje samochód, wyrejestrowuje go z kraju importu (jeśli jest taki prawny obowiązek, jak np. na Słowacji), sprowadza go do swojej siedziby i ponownie poddaje kontroli. Dopiero później auto trafia do nabywcy. Wszelkie formalności związane z procesem sprowadzenia są również po stronie carvago.com. Klienci mogą skorzystać z pakietu usług dodatkowych takich, jak: profesjonalne polerowanie czy mycie detailingowe. Istnieje również opcja rejestracji auta. W razie czego w ciągu 14 dni można zwrócić samochód.

Skoro dziś w zasadzie wszystko możemy już kupić przez Internet, to dlaczego nie kupować w ten sposób samochodów?

