Majestatyczne statki powietrzne powróciły, aby towarzyszyć najważniejszym wydarzeniom motorsportowym

Pierwszy sterowiec Goodyear powstał ponad 100 lat temu. Potężne konstrukcje stanowiły znakomitą reklamę firmy oraz były dowodem fascynacji lotnictwem i związków z tym przemysłem amerykańskiego producenta opon. Goodyear dostarczył pierwszą pneumatyczną oponę do samolotu.

Goodyear aktywnie uczestniczył w początkach i rozwoju przemysłu lotniczego oraz samochodowego, zaopatrywał w opony uczestników wyścigów i pierwszych masowych producentów samochodów, a sterowce Goodyear latały po świecie i stawały się coraz bardziej sławne.

Ze względu na swoją konstrukcję sterowce były znakomite do obserwacji z powietrza wielkich wydarzeń sportowych. Relacjonowały igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 1932 r., a w latach 60. finały ligi futbolu amerykańskiego. Stanowiły nie tylko reklamę dla firmy, ale też pełniły istotną rolę w popularyzacji sportu. Równocześnie stawały się częścią popkultury. Sterowce Goodyear występowały w produkcjach filmowych, a w 1981 roku z Blimpa uwieczniono zaślubiny brytyjskiej pary książęcej.

Goodyear Blimp od dziesiątek lat uczestniczy w ważnych wydarzeniach, a czasem niesie pomoc

W latach 70. statki powietrzne Goodyear współtworzyły ponad 275 relacji telewizyjnych z najważniejszych wydarzeń sportowych, takich jak wyścig Indianapolis 500, Daytona 500 oraz wiele innych. Przemierzały Amerykę i wszędzie gdzie się pojawiły, budziły sensację. Tak jest do tej pory.

Gdy w 1992 roku huragan Andrew zniszczył wybrzeża Florydy Goodyear Blimp wzbił się w powietrze, by uczestniczyć w akcji ratunkowej. Z dużej wysokości wyświetlał wiadomości dotyczące bezpieczeństwa przekazywane przez władze mieszkańcom poszkodowanym w kataklizmie. Komunikaty były widoczne z wielu kilometrów.

Mamy szczęście, bo w 2021 roku Goodyear Blimp krąży po Europie, by towarzyszyć najważniejszym wydarzeniom motorsportowym na Starym Kontynencie. Można go oglądać na słynnym torze Monza, podczas wyścigów turystycznych samochodów elektrycznych w Kopenhadze oraz w trakcie słynnego wyścigu 24H Le Mans.

W swojej podróży sterowiec Goodyear zawitał także do Polski. Na przełomie lipca i sierpnia (od 31 lipca do 2 sierpnia 2021 r.) majestatycznego Blimpa można było podziwiać na lotnisku Szymanów pod Wrocławiem. Jego dalszą europejską trasę da się śledzić w internetowych serwisach monitorujących statki powietrzne. Numer przypisany Blimpowi to DLZFN.

Goodyear Blimp to ostatni krzyk techniki wśród sterowców

Wygląd sterowców nie zmienił się bardzo przez sto lat, ale współczesny Goodyear Blimp to na wskroś nowoczesna konstrukcja. Zgodnie z nomenklaturą lotniczą Blimp jest sterowcem półszkieletowym (model Zeppelin NT). To oznacza, że kształt powłoki jest utrzymywany nie przez ciśnienie znajdującego się wewnątrz gazu, ale dzięki wewnętrznemu rusztowaniu.

Goodyear Blimp został zaprojektowany z zaawansowanych technicznie materiałów. Ma szkielet z włókien węglowych i aluminium, a konstrukcja jest pokrywana trójwarstwowym laminatem z tworzyw sztucznych oraz uszczelniona przy użyciu technologii kosmicznych zgrzewów. Jego kabina również jest wykonana z włókien węglowych, a w środku mieści się do 16 osób (dwóch pilotów oraz 14 pasażerów).

Większość liczb opisujących Goodyear Blimp potrafi zaprzeć dech w piersiach. Sterowiec ma 75 metrów długości i blisko 18 metrów wysokości. Na żywo robi ogromne wrażenie. Objętość jego powłoki to 8425 m3. Gdyby ktoś go chciał wypełnić napojem gazowanym, musiałby użyć 25,5 miliona puszek! Ale balon sterowca jest napełniony lżejszym od powietrza niepalnym helem, a dwa 200-konne silniki umieszczone po obu stronach potrafią rozpędzić ten statek powietrzny do budzącej szacunek prędkości 125 km/h.

Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli sposobność zobaczyć Goodyear Blimp na żywo, nie przegapcie tej okazji. Robi wyjątkowe wrażenie i przypomina niezwykle ciekawą część historii lotnictwa. Historii, która toczy się nadal dzięki firmie Goodyear.

