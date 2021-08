Sport i motoryzacja idą w parze. Przykład Land Rovera pokazuje, jak dobre to połączenie

Pierwsze skojarzenie ze sportem i motoryzacją to oczywiście tzw. motorsport i zacięte zmagania na torach wyścigowych i rajdowych odcinkach specjalnych. Jednak związki firm samochodowych ze sportem są znacznie szersze, a producenci angażują się w wiele ciekawych projektów. Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek większą piłkarską imprezę bez motoryzacyjnego partnera. Samochodowe marki wspierają nie tylko całe turnieje, ale też poszczególne drużyny, dostarczając zawodnikom swoje samochody. Czasem logo sponsora widzimy także na koszulkach. Bardzo bliskie związki motoryzacja ma także z kolarstwem. W końcu wiele marek zaczynało właśnie od rowerów i wciąż są wierne swoim korzeniom. Dla nich zapewnienie najsłynniejszym kolarskim tourom samochodów technicznych to zaszczyt i kontynuacja długiej historii.

Piłka nożna i kolarstwo to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ branża motoryzacyjna jest związana praktycznie z całym światem sportu. Często producenci angażują się w niszowe, ale bardzo prestiżowe dyscypliny, wspierając niekoniecznie cały turniej lub rozgrywki, a konkretnego zawodnika, który staje się ambasadorem marki. Dobrym przykładem takiego eleganckiego i elitarnego sportu może być tenis. Największe gwiazdy kortów zwykle nawiązują współpracę z markami samochodów z tzw. klasy premium.

Nie każdy sport pasuje każdemu. Marki zawsze starannie wybierają dyscypliny

W takich współpracach i projektach nigdy nie ma przypadku, a wszystko wpisuje się w dziedzictwo i DNA danego producenta. Najlepszym przykładem może tu być dynamicznie rozwijający się w Polsce Land Rover. Brytyjczycy na motoryzacyjnej mapie świata zajmują szczególne miejsce. To samochody dla ludzi aktywnych, z pasją, otwartych na świat, którzy uwielbiają szukać wyzwań, odkrywać nowe miejsca i stale poszerzać horyzonty. Land Rover to przecież synonim wolności. Samochody potrafiące zabrać swojego kierowcę wszędzie, gdzie zapragnie. Są też na tyle uniwersalne, że na pokład można zapakować wszystko, co podczas takiej wyprawy potrzebne. Najbliższe osoby albo sprzęt. Każdy Land Rover i Range Rover to nie tylko możliwości terenowe, to także wzorowa praktyczność i przestronność. No i luksus oraz brytyjski styl.

Tak wyjątkowa marka angażuje się w wyjątkowe dyscypliny sportowe. Land Rover niedawno został oficjalnym partnerem Mistrzostw Polski w kitesurfingu i wingfoilu, a także wspierał jeździeckie zawody Warsaw Jumping 2021.

Kolejny projekt. Land Rover i golf, czyli znakomicie dobrana para

Land Rover został strategicznym partnerem PGA Polska - Stowarzyszenia Zawodowego Golfa.

To pierwsza taka długofalowa współpraca marki Land Rover z organizacją popularyzująca golfa w Polsce. Dla nas to naturalne połączenie pięknego sportu wywodzącego się z Anglii, zdobywającego w Polsce coraz szersze grono wielbicieli, z legendarnymi i wyjątkowymi brytyjskimi samochodami. Zarówno filozofia tego sportu, jak i jego wartości są nam bliskie, dlatego postawiliśmy na najlepszego Partnera w obszarze golfa. Wierzę, że dzięki podjętym działaniom uda nam się zwiększyć świadomość marki Land Rover wśród wszystkich golfistów w kraju

- komentuje Łukasz Goździor, Dyrektor Marketingu, Inchcape JLR Poland. I rzeczywiście trudno o lepsze połączenie. Prestiżowy i wymagający precyzji sport oraz producent luksusowych samochodów rodem z Wielkiej Brytanii. Tu ciekawostka, golf w formie, jaką teraz znamy, wywodzi się właśnie z Wysp Brytyjskich i to w krajach anglosaskich cieszy się ogromną popularnością. Marka Land Rover nie ograniczy się tylko do obecności na turniejach. Razem z PGA chce edukować i popularyzować ten sport nad Wisłą.

Najlepszy golfista w kraju ambasadorem Land Rovera

Związki Land Rovera z golfem są jeszcze bliższe. Ambasadorem marki został Adrian Meronk. To jeden z najbardziej utalentowanych golfistów na całym świecie. Już zrobiło się o nim głośno, ponieważ do listy swoich sukcesów dopisał udział w słynnych zawodach US OPEN. To jedna z najważniejszych imprez w golfie. Dlaczego do golfisty pasuje tak dobrze właśnie Land Rover?

Samochód w świecie golfa jest bardzo ważny. Pola golfowe są zazwyczaj oddalone od miasta, na łonie natury. Trzeba się jakoś na nie dostać, a głównym środkiem transportu jest samochód. Mam też dużo rzeczy do zapakowania – torba golfowa i na siłownię, buty. Od tego roku Land Rover zaangażował się w polskiego golfa i nawiązaliśmy kontakt. Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się sfinalizować współpracę. Bardzo lubię tę markę, dobrze się prezentuje i idealnie pasuje do świata golfa

- tłumaczy sam zawodnik.

Land Rover jest na swoim miejscu

Golf to kolejna z wyjątkowych i szlachetnych dyscyplin sportu, jakie wspiera w Polsce Land Rover. To nikogo nie powinno dziwić. Nieważne, na który model tej marki spojrzymy, to okaże się idealnym samochodem właśnie do takich zadań. Podejście Land Rovera do swojej obecności w sporcie nikogo nie dziwi. Motoryzacja i sport idą ramię w ramię od wielu lat, a producenci starannie wybierają dyscypliny i zawodników. Tu nigdy nie ma przypadku.