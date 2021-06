Niektórzy producenci mocno stawiają na kampanie edukacyjne. Poruszają ważne problemy i edukują kierowców, by na drogach było bezpieczniej dla wszystkich. Najnowsza kampania Volvo Car Warszawa jest dość nietypowa, bo opowiada o specjalnym tablecie, który w rzeczywistości jest cegłą. Skąd taki pomysł? Stąd, że urządzenie elektroniczne może mieć dużo wspólnego z ważącą kilka kilogramów kostką.

Podróż z dzieckiem

Wakacje to czas wyjazdów, urlopów i podróży. Nawet dorośli potrafią się nudzić podczas dalekich tras, a co dopiero dzieci. Jednym z najprostszych pomysłów na znalezienie zajęcia pociechom wydaje się tablet. Z badań wynika, że ponad 70 proc. rodziców daje dzieciom urządzenia elektroniczne podczas podróży samochodem. Jednak tylko 38 proc. z nich odpowiednio go zabezpiecza. A to poważny błąd, bo podczas awaryjnego hamowania tablet staje się wspomnianą wcześniej cegłą. Ale nie tylko tablet - niebezpieczne mogą być też klucze, smartfon czy zwykła butelka z wodą.

Dajesz dziecku cegłę do zabawy? Nie? To czemu dajesz tablet? Volvo

Tablet jak cegła

Według obliczeń naukowców, niezabezpieczone przedmioty podczas zderzenia lub awaryjnego hamowania przy prędkości 50 kilometrów na godzinę, stają się od 30 do 50 razy cięższe! Co to oznacza? Że półtoralitrowa butelka wody może ważyć nawet 75 kilogramów - tyle, co dorosły człowiek. Typowy smartfon podczas takiej samej sytuacji nie waży już 200-300 gramów, a ponad 10 kilogramów. Zwykłe, codzienne przedmioty zmieniają się w rozpędzone pociski, które mogą zrobić krzywdę pasażerom. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zamocowanie ich w samochodzie.

Jak zabezpieczyć rzeczy w aucie?

Jeśli dajemy dzieciom elektroniczne zabawki podczas podróży, zadbajmy o odpowiednie uchwyty mocowane do przednich foteli. Drobne przedmioty, takie jak klucze, telefon czy butelki z wodą umieśćmy w schowkach. Równie ważne jest pakowanie bagażnika - nie układajmy przedmiotów luzem na tylnej półce, chyba, że zamontujemy specjalną siatkę, która w razie hamowania uniemożliwi im wpadnięcie do kabiny. Równie ważne jest odpowiednie zabezpieczenie zwierząt podczas podróży. Mniejsze powinny podróżować w specjalnych boksach, a większe - w szelkach pełniących funkcję pasów bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie psa w podróży Volvo

Bezpieczeństwo w samochodzie to nie tylko stal, która nas otacza i chroni. Podczas wypadku, poważnym zagrożeniem mogą być podręczne przedmioty w kabinie. Tablet, klucze, butelka wody… Dlatego zwracamy uwagę na konieczność odpowiedniego przewożenia przedmiotów w samochodzie, tak aby uniknąć ich gwałtownego przemieszczania się. Nasze samochody są pełne praktycznych schowków, które pomieszczą wszystkie niezbędne elementy, które chcemy przewozić w sposób bezpieczny dla podróżnych. O tym mówimy w naszej nowej kampanii "Tablet jak cegła", którą rozpoczynamy w czerwcu, a więc w sezonie wzmożonych rodzinnych podróży

- mówi Stanisław Dojs, PR Manager Volvo Car Poland.

Zabezpieczenie bagażu w podróży Volvo

Sposoby na umilenie podróży dziecku

Wakacyjne wyjazdy często oznaczają setki kilometrów tras i godziny spędzone w samochodzie. Dlatego jeszcze przed wyjazdem warto zaplanować dzieciom różne rozrywki. W przypadku starszych pociech sprawdzi się gra typu "scavenger hunt" czyli tzw. "podchody". Jeszcze przed wyjazdem zaplanujcie rzeczy, które trzeba znaleźć po drodze. Może to być dziesięć niebieskich samochodów, pięć motocykli, 12 psów, trzy panie z wózkiem, czy kiosk ruchu. Dzieci przez okno będą wypatrywać zaplanowanych celów i odhaczać znaleziska w swoich tabelkach. Inną alternatywą mogą być np. audiobooki - na rynku dostępnych jest wiele "książek" dla dzieci w każdym wieku. W przypadku najmłodszych dzieci dobrze jest zaplanować podróż tak, by w jej środku wypadła drzemka naszej pociechy.

Kampania edukacyjna Volvo Car Warszawa "Tablet jak cegła" potrwa cały czerwiec. Na stronie internetowej można znaleźć komiks blogera Zucha, prywatnie tatę trójki dzieci. Grafiki pokazują wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas podróży samochodem, przeprowadzonych na zlecenie Volvo.

Podróżowanie z dzieckiem, komiks blogera Zucha Volvo

