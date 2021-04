Szlachetne korzenie i sportowa dusza - jedyny taki SUV na rynku

Jaguar F-PACE jest największym SUV-em brytyjskiego producenta. To też najmocniejszy motor napędowy sprzedaży. W 2018 roku do klientów trafiło blisko 40 tys. egzemplarzy. To więcej niż uznawane przez wiele lat za symbol sukcesu limuzyny XE czy XF. Kierowcy pokochali SUV-y, a widać to najbardziej w segmencie premium. Dlatego producenci starają się odpowiedzieć na wszystkie potrzeby klientów. Jaguar robi to wyjątkowo skutecznie, oferując szeroką gamę silnikową - od potężnych V8, po ekologiczną i odważnie patrzącą w przyszłość hybrydę typu plug-in.

REKLAMA

Król lew

Jaguara F-PACE można uznać za króla wśród brytyjskich kotów. Mierzy 4,75 metra długości i ponad dwa metry szerokości. Prześwit wynosi ponad 21 centymetrów, a napęd na cztery koła sprawia, że bez obaw można nim zjechać z utwardzonych szlaków. Jednak F-PACE najlepiej czuje się na drodze, gdzie może w pełni pokazać swój potencjał luksusowego samochodu ze sportowym zacięciem.

Jaguar F-PACE fot. Jaguar, materiał promocyjny

Brytyjski szyk i styl

Sylwetka Jaguara F-PACE jest nie do pomylenia z żadnym innym modelem. Duże, masywne nadwozie budzi respekt, a gładka maska i głębiej osadzona osłona chłodnicy dodają mu dynamiki. Nowe reflektory z podwójnymi liniami świetlnymi w kształcie litery "J" i szersze otwory wentylacyjne sprawiają, że brytyjski SUV prezentuje się nowocześnie i elegancko.

Nie inaczej jest we wnętrzu, które wykonano z najwyższej jakości materiałów godnych klasy premium. W prostą i elegancką deskę rozdzielczą wkomponowano duży dotykowy ekran Pivi Pro o przekątnej 12,3 cala. Za jego pośrednictwem sterujemy niemal wszystkimi ustawieniami w aucie - od klimatyzacji, przez multimedia, aż po ustawienia napędu. To technologiczny majstersztyk, bo za pośrednictwem jednego ekranu możemy sterować praktycznie wszystkimi funkcjami pojazdu.

Umieszczony niżej panel jest dotykowy, ale na gładkiej tafli pojawiły się dwa charakterystyczne pokrętła do regulacji temperatury. Mimo elegancji nie zapomniano o praktyczności. Kierowca i pasażer mają też pod ręką sporo wygodnych schowków i uchwyty na kubki, dzięki czemu każda podróż jest wygodna i po prostu przyjemna.

Jaguar F-PACE fot. Jaguar, materiał promocyjny

Trzy litery zmienią wszystko

Ośrodek techniczny Special Vehicle Operations (SVO) mieści się w centrum Technical Centre w Warwickshire w Wielkiej Brytanii. To właśnie tam składane i ręcznie wykańczane są specjalne modele Jaguara. Można powiedzieć, że koty mają tam ostrzone pazury, czego dowodem są trzy litery w nazwie - SVR. Jaguar F-PACE SVR to zawodnik wagi ciężkiej. Pod maską pracuje potężny silnik V8 o pojemności pięciu litrów. Motor wspomagany turbosprężarką generuje moc 550 KM i 680 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Takie parametry sprawiają, że potężny SUV rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 4 sekundy (przy korzystaniu z funkcji Dynamic Launch), a prędkość maksymalna to 283 km/h.

Silnik to nie jedyna cecha odróżniająca odmianę SVR od standardowego modelu. Hamulce sportowego SUV-a otrzymały bardziej wydajny system chłodzenia, układ kierowniczy dostał nowe oprogramowanie poprawiające wyczucie samochodu przy sportowym prowadzeniu, a adaptacyjne zawieszenie zostało zestrojone w taki sposób, by przy niskich prędkościach zapewniać komfort, a przy wysokich - bezkonkurencyjne osiągi. Dzięki temu udało się połączyć dwa pozornie różne światy - potężnego czteronapędowego SUV-a z prowadzeniem auta typowo sportowego.

Przyszłość ma wtyczkę

Na drugim biegunie jest zupełnie inna, choć niemniej emocjonująca odmiana Jaguara F-PACE. Mowa o hybrydzie typu plug-in. F-PACE Plug-in Hybrid pozwala cieszyć się większą oszczędnością paliwa i zerową emisją spalin podczas jazdy w trybie elektrycznym (EV). Na pełnym naładowaniu pokonamy do 59 kilometrów w trybie elektrycznym, a zatem bezszelestnie i bezemisyjnie. Układ napędowy bazuje na 2-litrowym silniku, który wraz ze wsparciem silnika elektrycznego generuje 404 KM i 640 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Przyspieszenie do 100 km/h trwa 5,3 sekundy, zatem niewiele dłużej niż w przypadku maksymalnie usportowionej wersji SVR. To dowód na to, że nawet ekologiczna hybryda może oferować sportowe osiągi i doskonałe prowadzenie.

Jaguar F-PACE fot. Jaguar, materiał promocyjny

Klasyka gatunku

Jaguar F-PACE ma wyjątkowo szeroką gamę silnikową. Poza potężną wersją SVR i nowoczesną ekologiczną hybrydą typu plug-in, w ofercie znajdziemy też wersje napędowe z silnikami zasilanymi benzyną lub olejem napędowym. Niezależnie od tego jakim paliwem takiego "kota" trzeba nakarmić, finał zawsze jest ten sam - mamy auto bezkonkurencyjnie łączące sportowe prowadzenie z luksusem i elegancją.

Jaguar F-PACE to jeden z najbardziej eleganckich SUV-ów na rynku. Jednak mimo idealnie skrojonego garnituru, nie boi się założyć wyścigowego kombinezonu i przeistoczyć się w samochód sportowy, zapewniający kierowcy niesamowite doznania z jazdy.

Jaguar F-PACE fot. Jaguar, materiał promocyjny