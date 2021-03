Z Formuły 1 prosto na nasze stacje, czyli co daje lepsze paliwo

Na stacjach Shell już co trzeci kierowca sięga po pistolet z napisem “Shell V-Power”. Tak właśnie swoje paliwa wyższej jakości nazywa brytyjsko-holenderski koncern, którego stacje, z charakterystyczną muszlą w logo, doskonale znamy z polskich dróg. Paliwa Shell V-Power to nie tylko propozycja dla stricte sportowych, najmocniejszych samochodów (100-oktanowe paliwo Shell V-Power Racing). Opracowano także mieszanki dla każdego kierowcy – Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel.

Lepsze paliwo. Czy to się naprawdę opłaca?

Paliwo wyższej jakości to lepsze osiągi oraz większa wydajność silnika. Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel działają już od pierwszego tankowania, pomagają usuwać nagromadzone w silniku osady i chronią silnik przed powstawaniem nowych. Benzyna Shell V-Power dodatkowo posiada w swoim składzie komponenty pomagające zmniejszać tarcie w silniku, a dzięki temu energia powstająca w wyniku spalania paliwa może być efektywniej wykorzystywana do napędzania pojazdu. Z kolei Shell V-Power Diesel dodatkowo pomaga chronić elementy układu paliwowego przed korozją. Kierowcy samochodów z dieslem pod maską nie muszą się też martwić największymi mrozami – w okresie zimowym Shell V-Power Diesel ma ulepszony skład, który pomaga uruchomić auto po mroźnej nocy i sprawia, że można z niego korzystać nawet w chłodne dni.

Klucz to technologia DYNAFLEX

Technologię DYNAFLEX producent wykorzystuje we wszystkich swoich paliwach, ale w Shell V-Power jest ona dodatkowo wzmocniona ze względu na większą ilość dodatków uszlachetniających w tych paliwach. Dzięki temu chronione są takie elementy silnika jak zawory czy wtryskiwacze.

Lepsze paliwo to drogie paliwo? Nie zawsze

W paliwach premium wykorzystuje się więcej składników pomagających czyścić silnik i zapewnić jego optymalną pracę. To wpływa na cenę - paliwa premium po prostu są droższe od tych klasycznych.

Nie zawsze. Shell przygotował dla polskich kierowców bardzo ciekawą akcję. We wtorki i czwartki paliwa Shell V-Power kosztują dokładnie tyle, co zwykłe. We wtorki na stacje Shell powinni udać się kierowcy samochodów z silnikiem benzynowym. Wtedy zatankują V-Power 95 w cenie FuelSave 95. Zwolennicy diesla z okazji skorzystać mogą w czwartki.

Shell V-Power fot. materiały promocyjne

Nawet 99 proc. składników paliw ze stacji Shell znajduje się w baku... bolidu F1

Po co koncerny paliwowe angażują się w sport motorowy? Na pewno dla emocji, rywalizacji i chwały, którą można zdobyć na torach. Ale nie tylko. Motorsport jest dla producentów

poligonem doświadczalnym. To właśnie na najszybszych torach świata i najbardziej wymagających rajdowych odcinkach testuje się rozwiązania, które później trafiają do najzwyklejszych kierowców. Każdy z nas korzysta z doświadczenia, jakie inżynierowie zdobyli w sportach motorowych.

Wnioski z torów przenoszone są na nasze drogi i stacje paliw. Paliwo wyścigowe Shell V-Power używane przez zespół Scuderia Ferrari zawiera 99 proc. tych samych rodzajów składników co paliwa Shell V-Power.

Ferrari nie jest jednym z zespołów Formuły 1. To absolutna legenda królowej sportów motorowych oraz najbardziej utytułowana ekipa w historii. Shell i Ferrari współpracują od 1929 r. - są jednym z najbardziej znanych i utytułowanych duetów w F1. Wyścigowe paliwa Shell V-Power i środki smarne Shell Helix Ultra umożliwiły zespołowi Scuderia Ferrari zdobycie 10 tytułów mistrzowskich dla konstruktorów i 12 dla kierowców. Z doświadczenia zawodników i inżynierów F1 korzystać może teraz każdy kierowca.

Bolid Ferrari SF21 na sezon 2021 fot. Scuderia Ferrari