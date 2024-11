Można obejrzeć najbardziej imponującą kolekcję aut na świecie. Zdjęcia z garażu sułtana Brunei trafiły na Instagram

Sułtan Brunei, a właściwie to Hassanal Bolkiah, raczej nie musi się martwić o pieniądze. Jego majątek jest bowiem wyceniany na jakieś 40 mld dolarów. Według różnych szacunków sułtan zarabia 200 mln dolarów miesięcznie. I skoro sprzedaje ropę naftową, bardzo chętnie inwestuje w samochody. Jego kolekcja aut dosłownie obrosła legendą.

Kolekcja sułtana kosztuje 5 mld dolarów. To ponad 7 tys. aut

Na kolekcję sułtana Brunei może się składać nawet 7 tys. pojazdów. Ich szacowana wartość sięga nawet 5 mld dolarów. Auta są przechowywane w specjalnie wybudowanych do tego celu, podziemnych garażach. Tych aut nie da się jednak po prostu zobaczyć. Sułtan niechętnie prezentuje swoje auta. Szczególnie że wiele z nich to "nówki". Auta mają zerowe przebiegi. Skąd zatem wiadomo, jakie pojazdy można znaleźć w garażu Hassanala Bolkiaha? To akurat sprawka jednego z członków jego rodziny. Zrobił zdjęcia pojazdom i wrzucił je do sieci. Miało to miejsce kilka lat temu. Teraz fotki powróciły. A wszystko za sprawą nowego profilu na Instagramie. Ten nazywa się @brunei_cars_2001.

Sułtan ma kilka wyjątkowych kombi. To kombi... Ferrari i Bentley`a

Sprawa garażu sułtana i fotek z 2001 r. powraca okresowo. W końcu mówimy o chyba największej kolekcji samochodów na świecie, która kosztuje abstrakcyjną ilość pieniędzy. Powiem więcej, mówimy często o autach, które stanowią pojedyncze sztuki. Bo były wykonywane na osobiste zamówienie sułtana. Takich modeli nie znajdziecie nigdzie indziej na świecie. Przykład? Sułtan posiada Ferrari 456 sedan i kombi. Choć takie wersje nie były produkowane... Ma też co najmniej kilka Bentley`ów kombi.

11 sztuk Ferrari F40 i 2 sztuki modelu 250 GTO. A to początek

To jednak dopiero początek. Bo w garażu sułtana Brunei stoi także aż 11 Ferrari F40. Należy do niego zatem blisko 1 proc. całej serii produkcyjnej. Posiada także kilka sztuk modelu F50 (z 349 wyprodukowanych) oraz aż dwie sztuki modelu 250 GTO. Tych auto powstało nieco ponad 30. A nie tylko legendarne GTO udowadnia, że sułtan kocha też klasyki. W jego kolekcji znajduje się bowiem także Rolls-Royce`a Phantom VI produkowany od końca lat 60. XX wieku. To identyczny model, w którym na oficjalnych wydarzeniach często widywana była brytyjska królowa Elżbieta II.

Poza tym park samochodowy sułtana składa się ze 130. egzemplarzy Rolls-Royce`ów, 531. Mercedes, 367. Ferrari, 362. Bentley`ów, 185. BMW, 177. Jaguarów, 160. Porsche i 20. Lamborghini.