Przejechał ponad 7 mln kilometrów i dalej jeździ... 5000 km tygodniowo

Każdego dnia, przez 24 godziny na dobę, Mercedes W123 obsługuje pasażerów w 8-godzinnych zmianach. Tygodniowo dodaje do swojego licznika prawie 5000 kilometrów, co wymaga cotygodniowej wymiany oleju i regularnych przeglądów. Co milion kilometrów silnik przechodzi gruntowną konserwację - szlifowanie, wymianę tłoków i zaworów, po to, aby codziennie był gotowy do pracy. Ten niesamowity Mercedes przez 36 lat pracuje jako taksówka na Wyspach Kanaryjskich.

Niesamowita historia auta i rodziny

Mercedes W123 został zakupiony w 1988 roku przez Domingo, zwanego "Dominguito", choć na ulice wyjechał dopiero dwa lata później. To model 240D Limousine z 4-cylindrowym silnikiem diesla o pojemności 2399 cm3 i mocy 71 KM. Jedynym dodatkowym wyposażeniem auta była 5-biegowa skrzynia biegów. Dzięki swojej długości samochód na raz może przewieźć siedmiu pasażerów.

Po śmierci Domingo w 2008 roku, stery przejął jego syn Francisco. Do tego momentu samochód miał już na liczniku 3,7 miliona kilometrów. Wtedy to z inicjatywy jednego z kierowców - Rafaela, zawodowego mechanika - pojazd został całkowicie odrestaurowany. Alternatywą było złomowanie, ale dzięki determinacji Rafaela, Mercedes W123 zyskał drugie życie.

Modernizacje i utrzymanie „beczki" z Kanarów

Mercedes W123 nie tylko przechodził regularne przeglądy, ale również doczekał się kilku modernizacji. Wyposażono go w wentylowane tarcze hamulcowe z modelu W126, wzmocnione tylne zawieszenie, fotel Recaro dla kierowcy oraz bagażnik dachowy z innego modelu W123. Pierwszy silnik nie wytrzymał całego przebiegu - obecnie samochód napędza nieoryginalna jednostka, a trzeci czeka już w rezerwie, gotowy do użycia w razie potrzeby. Nadwozie i fotele, mimo że regularnie odnawiane, pozostały oryginalne.

Turystyczna atrakcja regionu

Mercedes W123 stał się już atrakcją turystyczna w Maspalomas. Wiele osób specjalnie rezerwuje przejazd tym wyjątkowym samochodem, aby poczuć kawałek historii i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Trudno się zatem dziwić, że kanaryjski Mercedes ma już też na liczniku rekordową liczbę przewiezionych pasażerów (1,4 miliona osób), a trzeba pamiętać, że jego licznik wciąż bije!