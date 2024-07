Dua Lipa wyreżyserowała reklamę Porsche. "Nigdy tego nie zrobicie, prawda?"

Porsche bardzo ostrożnie selekcjonuje swoich ambasadorów. Dua Lipa to międzynarodowa gwiazda branży muzycznej. Porsche to jedna z najbardziej prestiżowych i wyjątkowych marek motoryzacyjnych. Starannie dba o swój wizerunek, czasem zaskakuje odważnymi projektami i ciekawymi współpracami, ale wszystko ma jeden wspólny mianownik. To zawsze najwyższy możliwy poziom. Nie bez powodu jedną z ambasadorek niemieckiej marki jest przecież najlepsza tenisistka świata Iga Świątek, prawda?

Dua Lipa i Porsche. Ten związek już chwilę trwa

Wszystko zaczęło się w zeszłym roku, kiedy Dua Lipa pojawiła się podczas 24-godzinnego wyścigu w Le Mans. Mówiła wtedy, że to tam na poważnie zaraziła się pasją do motoryzacji i Porsche. Czy tak było naprawdę nie wiemy, ale pewne jest, że gwiazda podpisała ze słynną marką kontrakt i stała się jej twarzą.

Efektem była potem wizyta Dua Lipy w Porsche Experience Center w Los Angeles podczas promocji nowego singla. Dua Lipa miała okazję sama poprowadzić elektrycznego Taycana oraz kultowe 911, klasyczne i najnowsze. Miała tam okazję zanurkować w świecie Porsche i pojeździć nie tylko nowymi modelami, ale także zasiąść za kierownicą klasyków. To właśnie z tego wydarzenia zdjęcia znajdziecie w naszej galerii. Jest tam dużo elektrycznego Porsche Taycana. Jednak to nie jego promuje w reklamie, którą wyreżyserowała i w której zagrała oczywiście główną rolę.

Dua Lipa robi rzeczy za kierownicą Porsche Macana

Rzadko piszemy o reklamach samochodów, ale tutaj warto na chwilę się zatrzymać. Krótki film spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, a widzowie chwalą rozmach, humor i piękne ujęcia. W komentarzach najbardziej rozbawiło nas porównanie Dua Lipy do... George'a Russella, kierowcy F1 z zespołu Mercedes. Nie przedłużajmy, poniżej możecie obejrzeć reklamę. Jak wam się podoba?

Jaki samochód promuje Dua Lipa? Wyjątkowy

Nowe Porsche Macan jest większe od poprzednika. Mierzy teraz 4,78 m długości, 1,93 m szerokości i 1,62 m wysokości, a rozstaw osi to imponujące 2,89 m. To przekłada się na bardzo przestronne i wygodne wnętrze. Z przodu dodano mały bagażnik o pojemności 84 l. Ten klasyczny ma 540 lub 480 l w zależności od zestawu audio, jaki wybierzemy. No i najważniejsze. Nowe Porsche Macan jest w pełni elektryczne. W bazowej wersji "Macan" ma 360 KM, rozpędza się do 5,7 s do setki i przejedzie 644 km wg WLPT. Topowa propozycja? W aktualnym cenniku to "Macan Turbo", który legitymuje się odpowiednio: 639 KM, 3,3 s i 593 km.

Do tej pory ten model był spalinowym SUV-em, który stanowił wstęp do świata Porsche i całkiem atrakcyjną ceną (oczywiście jak na swoją motoryzacyjną półkę) przyciągał do marki zupełnie nowych klientów. Spalinowy Macan napędzał sprzedaż. Przeskok w nową, zupełnie elektryczną generację oznacza dla Porsche nie lada wyzwanie. Jak zachęcić kierowców do tak drastycznie zmienionego modelu? Zwłaszcza że wyjściowa cena to teraz 370 tysięcy złotych.

W ogóle jeśli interesuje was marketing i działania reklamowe, to polecam obserwować kampanie wprowadzania elektrycznego Porsche. Dzieje się dużo i w niestandardowy sposób, czego najlepszym przykładem jest powyższa, moim zdaniem, świetna reklama. Twarzą elektrycznego SUV-a w poprzedniej kampanii reklamowej była też Iga Świątek.

Porsche Macan i Iga Świątek fot. Porsche