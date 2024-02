Nowy odcinek The Grand Tour - gdzie i kiedy można obejrzeć? Clarkson w piaskownicy

Mimo zawirowań wokół Clarksona, który swoimi jadowitymi felietonami o Meghan Markle, podpalił brytyjską opinię publiczną i spalił wiele mostów, to doczekamy się nowego odcinka The Grand Tour. Kontrowersyjny dziennikarz wyruszy w kolejną podróż razem z Richardem Hammondem i Jamesem Mayem. Premiera najnowszego odcinka o tytule "Sand Job" już w lutym tego roku.

Piaskowy tytuł od razu sugeruje, czego możemy się spodziewać po nowych przygodach słynnej trójki. Ekipa ruszy tropem klasycznego Rajdu Dakar. Klasycznego, bo tego rozgrywanego w Afryce. Na pewno odwiedzą Mauretanię i Senegal. Znamy też samochody, którymi zmierzą się z bezdrożami. Wcale nie będą to klasyczne terenówki, a Aston Martin DB9 Volante, Maserati GranCabrio i Jaguar F-Type. Wszystkim zainteresowanym polecamy najnowszy zwiastun:

Nowy odcinek The Grand Tour - kiedy premiera

Nowy odcinek The Grand Tour zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Premierę zaplanowano na 16 lutego 2024 r. Przed telewizorem (albo innym ekranem) będzie można usiąść za kilka dni. Wtedy dowiemy się, co szalonego Brytyjczycy wymyślili. Po zwiastunie widać, że pomysłów im nie brakuje.

Nowy odcinek The Grand Tour - gdzie oglądać

Worki pieniędzy na te pomysły Clarksona i spółki od jakiegoś czasu sypie Amazon, który przejął ich, kiedy z Clarksonem (po kolejnej aferze, a jakże) pożegnało się BBC. May i Hammond pożegnali się z Top Gearem razem z Clarksonem. Grand Toura możecie więc oglądać na platformie Amazon Prime Video. Aplikację można ściągnąć na urządzenia mobilne lub telewizor, platforma działa także w przeglądarce internetowej.

"Sand Job" to kolejny odcinek piątego sezonu The Grand Tour

To już trzeci odcinek piątego sezonu The Grand Tour, który realizowany jest w nowej formule. Eksperyment z kopiowaniem Top Geara wyraźnie się nie powiódł, a Amazon postawił na wielkie wyprawy. Kiedyś były to odcinki specjalne, wieńczące dany sezon. Teraz na platformie pojawiają się tylko długie nagrania w konkretnym miejscu na mapie świata z konkretnym, oczywiście odjechanym zadaniem.

Pierwszy odcinek piątego sezonu odbił się szerokim echem ze względu na groźny wypadek Jamesa Maya, który przesadził z prędkością. Z kolei drugi cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem nad Wisłą. Polska była jedną z głównych bohaterek całego odcinka, a hitem była wizyta w muzeum figur woskowych.