Koncert z paki dostawczaka. W repertuarze pierwsza piosenka transmitowana z kosmosu

"Jingle Bells" to jedna z najbardziej znanych amerykańskich piosenek na świecie. Utwór nierozłącznie kojarzy się z zimą oraz okresem świątecznym. Został napisany w 1850 roku, a w 1889 roku został nagrany na cylindrze Edisona (nośniku w kształcie walca wykorzystywanym w urządzeniu zwanym fonografem), którego wynalazcą był Thomas Edison. To właśnie utwór "Jingle Bells" jest uważany za pierwszą piosenkę świąteczną, jaka kiedykolwiek została nagrana, a na dodatek za pierwszą, która została odtworzona i nadana z kosmosu (zdarzenie to miało miejsce 16 grudnia 1965 r. podczas lotu kosmicznego NASA w ramach programu Gemini).

Przestrzeń ładunkowa vana zmieniona w scenę muzyczną

Ford Polska postanowił stworzyć własną aranżację słynnej świątecznej piosenki, którą na zlecenie wykonał zespół Electric Cowboyz z Poznania, inspirujący się w swojej twórczości klasycznym brzmieniem amerykańskiej muzyki country. Artyści piosenkę wykonali publicznie na Placu Zamkowym w Warszawie z bardzo nietypowego miejsca. Sceną został przedział transportowy dostawczego Forda E-Transita w najdłuższej wersji nadwozia L4H3. Auto wykorzystujące w swojej konstrukcji akumulator o mocy 400 V i 68 kWh, za sprawą systemu Pro Power Onboard, zapewniło energię urządzeniom elektrycznym wykorzystanym podczas występu, a były to m.in. gitary i wzmacniacze muzyków.

Chcieliśmy podejść do naszej aranżacji utworu "Jingle Bells" z humorem, ale równocześnie mieliśmy na uwadze fakt, że jest to jeden z najbardziej znanych i popularnych utworów na świecie. Delikatnie zmieniliśmy jego tekst, a poznański zespół Electric Cowboyz stworzył własną aranżację w oprawie elektrycznych gitar. Cieszy nas ta współpraca, ponieważ ewolucja muzyki country jest nierozerwalnie związana z rozwojem amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego

– powiedział Mariusz Jasiński, Dyrektor Komunikacji i Public Relations Ford Polska. W materiale wykorzystano zdjęcia i film producenta.