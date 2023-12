To Porsche mogło należeć do Dartha Vadera, ale jeździł nim kto inny. Trafiło na aukcję

Porsche 911 otoczone jest przez fanów motoryzacji podobnym kultem co uniwersum Gwiezdnych Wojen przez miłośników science fiction. Co łączy oba te światy? Ewan McGregor! Aktor wcielający się w postać mistrza Jedi, Obi Wana Kenobiego w drugiej, czy też prequelowej filmowej trylogii "Gwiezdnych Wojen", swojego czasu w swoim garażu trzymał egzemplarz Porsche 911T Targa. Teraz pojazd trafił na aukcję. Co o nim wiemy? Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Porsche 911T Targa Ewana McGregora na aukcji

Czarna 911T Targa trafiła w ręce gwiazdora w 2020 roku. Wcześniej, podobno już od lat 70., czekała gdzieś grzecznie zamknięta w garażu. Zachowany w świetnej kondycji egzemplarz musiał zwrócił uwagę McGregora tak, jak Gwiazda Śmierci przykuła wzrok filmowych rebeliantów. Aktor szybko podreperował pojazd - prace obejmowały m.in. uszczelnienie dyferencjału, wymianę sprzęgła, jak również elementów układu zapłonowego, regulację zaworów, a także wymianę gumowych elementów zawieszenia - po czym wyruszył nim w drogę. Nie obyło się bez pewnych unowocześnień. Dodano specjalne radio Porsche Classic (wyposażone w m.in. Bluetooth oraz Apple CarPlay), a także nowe głośniki.

Porsche 911T Targa Ewana McGregora. Fot. Bring a Trailer

Porsche 911T Targa Ewana McGregora. Fot. Bring a Trailer

Nadwozie auta, którego nie powstydziłby się prowadzić sam Darth Vader, dopełnia równie ciemne wnętrze. Jednak tak jak w legendarnym Mrocznym Lordzie Sithów można było dostrzec jasną stronę mocy, tak i w środku egzemplarza mrok został nieco przełamany tkaniną w czarno-białą pepitkę. Zerkając w stronę zegarów możemy dostrzec, że licznik wskazuje 38 000 mil przebiegu (ok. 61 155 km). Trudno jednak określić, czy jest to wynik zgodny ze stanem rzeczywistym - wskaźnik został "naprawiony" w 2020 roku, a sam McGregor miał przejechać autem zaledwie dwa tys. mil.

Porsche 911T Targa Ewana McGregora. Fot. Bring a Trailer

Sprzedany po raz pierwszy w 1972 roku egzemplarz wyposażony jest w 2,4-litrowego sześciocylindrowego boksera, którego moc przekazywana jest na tylne koła za pośrednictwem pięciobiegowej manualnej skrzyni biegów. Auto stoi na fabrycznych 15-calowych felgach Fuchs, a nadwozie nadal pokrywa fabryczny lakier, który "zdobią" różnego rodzaju niedoskonałości świadczące o jego oryginalności.

Kto liczył już gotówkę na zakup tej wspaniałej 911, będzie musiał obejść się smakiem. Auto bowiem zyskało już nowego właściciela. Pojazd wystawiony na aukcji, która odbyła się 18 grudnia w Monterey w Kalifornii, został sprzedany za 166 tys. dolarów (ok. 657 tys. złotych). Biorąc pod uwagę cenę podobnych egzemplarzy oraz fakt, że wcześniej należał do filmowej gwiazdy, kwota ta nie jest szczególnie wysoka.