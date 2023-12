Dua Lipa i Iga Świątek w jednej drużynie. Obie gwiazdy podebrała niemiecka marka

Doczekałem się i mogę w końcu napisać o Dua Lipie na Moto.pl. Piosenkarka w zeszłym roku zakończyła ostatnią trasę płyty "Future Nostalgia", potem zniknęła ze świecznika na kilka miesięcy, a całkiem niedawno skasowała wszystkie zdjęcia w swoich mediach społecznościowych i zmieniła okładki płyt na serwisach streamingowych. Fani wiedzieli już, że coś się dzieje. Ostatnie dni to prawdziwa ofensywa Dua Lipy. Wróciła z piosenką "Houdini", która ma już prawie 40 milionów wyświetleń na serwisie YouTube, a na social mediach pojawiają się kolejne wpisy z promocji singla. Z jednego dowiedzieliśmy się o bardzo ciekawej współpracy z marką motoryzacyjną.

REKLAMA

Dua Lipa i Porsche są jeszcze bardzo tajemniczy

Dua Lipa dała się już poznać jako fanka szybkich samochodów. Pojawiła się podczas słynnego, 24-godzinnego wyścigu w Le Mans. To najbardziej prestiżowa impreza w świecie wyścigów długodystansowych. Możliwe, że to tam zaraziła się motoryzacyjnym bakcylem, a na pewno miała okazję porozmawiać z przedstawicielami Porsche.

To właśnie Porsche podebrało jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej ostatnich lat. Na razie dowiedzieliśmy się, że Dua Lipa i Porsche rozpoczynają współpracę. Obie strony są jeszcze bardzo tajemnicze i nie wiemy, co dokładnie z niej wyniknie. Piosenkarka miała okazję pojeździć samochodami marki w Porsche Experience Center w Los Angeles podczas promocji nowego singla. Dua Lipa miała okazję sama poprowadzić elektrycznego Taycana oraz kultowe 911, klasyczne i najnowsze.

Dua Lipa na Instagramie napisała tylko, że zanurkowała do świata Porsche i zapowiada fanom, że będzie się działo. Porsche również jest bardzo oszczędne w słowach i nie zdradza, co zaplanowało razem ze swoją nową ambasadorką. Szczegóły poznamy podobno niebawem.

Takie marki jak Porsche wiążą się tylko z największymi gwiazdami

Dua Lipa to międzynarodowa gwiazda branży muzycznej. Porsche to jedna z najbardziej prestiżowych i wyjątkowych marek motoryzacyjnych. Starannie dba o swój wizerunek, czasem zaskakuje odważnymi projektami i ciekawymi współpracami, ale wszystko ma jeden wspólny mianownik. To zawsze najwyższy możliwy poziom.

W połowie tego roku niemiecka marka ogłosiła współpracę z inną gwiazdą światowego formatu. Naszą Panią Tenisistką Igą Świątek, która dołączyła do grona Przyjaciół Porsche o swojej decyzji Iga Świątek poinformowała za pomocą swojego konta na Instagramie: "Tak, tak... Po drugiej wygranej w Stuttgarcie wielu z Was pisało, że może to dobry moment, aby rozpocząć współpracę z Porsche i że wydaje się to bardzo naturalne dla mnie, bo lubię jeździć i widać, ile sprawia mi to radości. Zgadnijcie! Dołączyłam do grona Przyjaciół marki Porsche w Polsce. I nie oznacza to, że za rok nie będę walczyć o trzecie auto w Stuttgarcie".

Iga Świątek to najlepsza tenisistka ostatnich sezonów, która ma koncie aż cztery tytuły wielkoszlemowe i przez wiele miesięcy była numerem 1 rankingu WTA. Jedynkę odzyskała na koniec tego sezonu. Wcale nas więc nie dziwi, że Porsche chciało mieć ją w gronie swoich ambasadorek.

Dua Lipa i Iga Świątek w jednym materiale promocyjnym?

Nie wiadomo, na czym dokładnie będzie polegać współpraca Dua Lipy z Igą Świątek przy okazji jakiegoś głośnego wydarzenia. Jako ciekawostkę możemy podać, że dla piosenkarki taka tenisowa współpraca wcale nie byłaby czymś nowym. Wspólnie z brytyjską tenisistką Emmą Raducanu promowała markę Evian (nie pytajcie, skąd to wiem), przy okazji nagrywając wiele materiałów. Czas na powtórkę z najlepszą tenisistką świata? My nie mamy nic przeciwko.