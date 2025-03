Widoki jak w Alpach za 20 zł! Ta polska trasa to hit, o którym mało kto wie

Podróżowanie koleją może być nie tylko sposobem na szybkie przemieszczanie się, ale także prawdziwą atrakcją turystyczną. Wiele osób marzy o przejechaniu się słynnym szwajcarskim Glacier Express, oferującym widoki na majestatyczne Alpy. Jednak równie spektakularne krajobrazy można podziwiać bez opuszczania Polski. Kolej Izerska to jedna z najpiękniejszych tras w kraju, przypominająca swoim klimatem i scenerią szwajcarskie przejazdy.

Trasa kolejowa Jelenia Góra - Szklarska Poręba - Korenov jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w Polsce. Pociąg przecina malownicze tereny Gór Izerskich, oferując podróżnikom zapierające dech w piersiach widoki. Szczególnie zimą, gdy górskie zbocza pokrywają się białym puchem, podróż nabiera bajkowego charakteru.

Podczas przejazdu można podziwiać strome urwiska, gęste lasy oraz krystalicznie czyste potoki. Wrażenia potęguje przejazd przez najwyższy w regionie wiadukt kolejowy nad rzeką Izerą, który wznosi się 25 metrów nad doliną i ma 111 metrów długości. Dodatkowo, podróż urozmaicają tunele wydrążone w skałach, w tym jeden zaraz za stacją Harrachov.

Stacja na słynnym szczycie

Jednym z kluczowych punktów trasy jest Jakuszyce, gdzie znajduje się najwyżej położona stacja kolejowa w Polsce. Znajduje się ona na wysokości 886 m n.p.m., co sprawia, że widoki z wagonów są wyjątkowo spektakularne. Cała trasa z Jeleniej Góry do Korenova liczy 53 km. Pokonanie jej zajmje ok. 1 godz. 40 min., wliczając w to przesiadkę w Szklarskiej Porębie Górnej. Z kolei z Jeleniej Góry do Liberca trasa liczy 87 km, a na przejazd trzeba zarezerwować już ok. 3 godziny.

Jak podróżować Koleją Izerską?

Kolej Izerska jest popularna zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców regionu. Warto rozważyć zostawienie samochodu w Szklarskiej Porębie lub czeskim Harrachovie i skorzystanie z kolejowego połączenia, które pozwala na wygodną i klimatyczną podróż. Ceny biletów są bardzo przystępne.

Przejazd na najbardziej widowiskowym odcinku: Szklarska Poręba - Harrachov kosztuje jedynie 13 zł, a cała podróż zajmuje zaledwie 25 minut. Bilety można kupić na stronie Kolei Dolnośląskich oraz w kasach biletowych. Warto jednak pamiętać, że w weekendy trasa cieszy się dużym zainteresowaniem, więc warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem, tym bardziej, że w pociągu jest tylko ok 120 miejsc.

Dlaczego warto wybrać tę trasę?

Dla miłośników górskich krajobrazów oraz niebanalnych podróży, przejazd Koleją Izerską to niezapomniane doświadczenie. To idealna alternatywa dla szwajcarskich tras widokowych, oferująca podobne wrażenia, ale za ułamek ceny. Bez względu na porę roku, podróż tą trasą dostarcza wielu emocji i pozwala na odkrycie Dolnego Śląska i czeskich Karkonoszy w najpiękniejszej odsłonie.

