Brytyjski "The Sun" dotarł do materiałów prezentujących przyczepę kempingową, która wygląda jak wyciągnięta z filmu futurystycznego. Pojazd robi ogromne wrażenie, zapewniając wszystkie niezbędne funkcje i dosłownie potrafi się rozkładać. Tylko czy innowacyjny projekt Roberta Williamsa faktycznie ujrzy w końcu światło dzienne?

Przełomowy projekt Brytyjczyka. Co znalazło się w środku?

Pierwsze wizualizacje i projekty kompaktowej, futurystycznej przyczepy kempingowej mogliśmy zobaczyć już w 2010 roku. To właśnie wtedy Robert Williams wpadł na pomysł stworzenia nowoczesnej propozycji dla firmy For Freedom. Całość wygląda na niewielką, a wydaje się, że nie zmieści się w niej nic, ale to tylko pozory. Mianowicie przyczepa rozkłada się, stając się marzeniem każdego fana turystyki.

W projekcie przewidziano wykorzystanie nowoczesnych i specjalistycznych materiałów, które zapewniają ogrzewanie wnętrza. Zastosowano również nowoczesne meble i wystrój, tworzące interesującą kompozycję. Przyczepa kempingowa miałaby być wyposażona w panele słoneczne, piekarnik z grillem, 50-litrowy zbiornik na wodę oraz przestronną lodówkę.

Czy ktoś kiedykolwiek zrealizuje ten plan?

Warto również zwrócić uwagę na rozmiar pojazdu. Otóż wraz z podpiętym specjalnym samochodem długość przyczepy wynosi 7,2 metra, a wysokość 2,6 metra. Jednak, jak już wspomniałem, istnieje możliwość rozłożenia tej kompaktowej jednostki mieszkalnej. Można to zrobić dzięki specjalnemu, przesuwanemu podwoziu i obrotowi jednej ze ścian, co znacząco zwiększa przestronność wnętrza.

Wszystko brzmi świetnie, ale projekt został zaprezentowany w 2010 roku i od tamtej pory zapanowała cisza. Dziś projekt Williamsa bardziej przypomina ciekawostkę. Nie udało mi się znaleźć informacji, dlaczego pojazd z nietypową przyczepą kempingową nigdy nie został skonstruowany. Często mawia się, że gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

Mogę się jedynie domyślać, że zbudowanie takiego wynalazku kosztuje sporo, a później ktoś musiałby to kupić lub wynająć. Jednak skoro temat ten został poruszony zaledwie kilka dni temu przez brytyjski "The Sun", może ktoś zechce przejąć ten projekt i w końcu go zrealizować. Taka przyczepa kempingowa z pewnością ma potencjał, by stać się przełomem w turystyce.