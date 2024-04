Sprawdź, czy masz prawo jazdy na kampera. Wiele osób nie zna swoich uprawnień

Namioty, biwaki i kampery nie są dla każdego, ale jeśli ktoś połknie bakcyla... to nie wyobraża sobie potem normalnego urlopu w hotelach lub pokojach wynajmowanych w popularnych aplikacjach. Kampery to styl życia, a ich popularność gwałtownie ostatnio wzrosła. Oczywiście wcale nie trzeba od razu decydować się na kosztowną inwestycję i ruszać w trasę swoim własnym domem na kołach. W Polsce jest wiele firm, które kampery wynajmują. Podobne usługi znajdziecie także za granicą. Może warto w tym sezonie spróbować? Może i was pochłonie taki sposób spędzania wolnego czasu?

Kto może jeździć kamperem? Prawie każdy z nas

Oczywiście nie piszemy tu o kamperach olbrzymach rodem z USA i Australii, gdzie drogi są na tyle szerokie, a przestrzenie bezgraniczne, że nie istnieją limity zdrowego rozsądku. Nasze europejskie kampery są projektowane z myślą o naszych drogach, a także miastach. Jaki miałby sens kamper, którym nie moglibyście wjechać do pięknego miasteczka we Włoszech albo przemykać po wioskach Norwegii. Dlatego wciąż są dość poręczne, da się je zaparkować na miejscach parkingowych dla normalnych aut, a ich wysokość najczęściej nie przekracza dwóch metrów, a to pozwala im wjeżdżać do garaży.

To jeden z najważniejszych parametrów, które musicie sprawdzić, wybierając kampera. Pojazdy takie mają przeróżne zabudowy, możliwe, że akurat wasz model będzie trochę wyższy i czeka was nieprzyjemna niespodzianka. Oczywiście przy manewrowaniu pamiętajcie, że jedziecie szerokim i długim dostawczakiem, dlatego wszystkie manewry wykonujemy ostrożnie i powoli. Szybko europejskiego kampera wyczujecie. Jazda nimi nie jest trudna.

Drugi parametr to oczywiście dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Znajdziecie ją w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Znajdziecie ją w dowodzie rejestracyjnym swojego samochodu w rubryce "F". To właśnie w tej rubryce możecie sprawdzić DMC. Jeśli przekracza 3500 kg, to oznacza, że potrzebujecie wyższego prawa jazdy niż B. Zawsze przed wynajęciem albo zakupem kampera upewnijcie się, jakie ma DMC. To od tego parametru zależy, czy możecie prowadzić dany pojazd na prawo jazdy kategorii B. Większość oferowanych w Polsce kamperów spokojnie zmieści się w tym limicie. Najpopularniejsze fabryczne kampery VW California i Mercedes Marco Polo bez problemu mieszczą się w tym limicie. Także ich konkurenci.

Prawo jazdy kategorii B na wakacje daje mnóstwo możliwości

Prawo jazdy kat. B może być także wstępem do motocyklowej pasji. Oczywiście, żeby prowadzić motocykle z prawdziwego zdarzenia trzeba mieć oddzielne prawo jazdy kat. A, ale kat. B pozwala wsiąść na motocykle z silnikiem do 125 cm3. Kilka przejażdżek pozwoli wam zorientować się, czy to dla was. Podczas wakacyjnych wyjazdów kategoria B powinna wam także umożliwić legalną zabawę na przeróżnych trójkołowcach, czterokołowca i quadach. Są tu dodatkowe obostrzenia, ale profesjonalne wypożyczalnie sprzętu dbają, żeby ich pojazdy spełniały wymagania bezpieczeństwa. Tak samo jak pokażą wam, gdzie można jeździć.

Oczywiście DMC na poziomie 3,5 tony (a w przypadku napędów alternatywnych nawet 4,25 t.) pozwala prowadzić także małe busy, całkiem spore dostawczaki i nasze europejskie pikapy. Skupiamy się dzisiaj jednak na dobrej zabawie, a nie pracy, więc nie będziemy się w ich przypadku zagłębiać w szczegóły.