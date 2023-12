Nowe tablice rejestracyjne w Kansas to porażka. Trzeba je zaprojektować jeszcze raz

Tablice rejestracyjne stosowane w Kansas wymagały wymiany od dłuższego czasu. Ich projekt okazał się mało czytelny, zwłaszcza po kilkuletniej eksploatacji. Dlatego gubernatorka tego stanu zatwierdziła nowy. Wydawało jej się, że jest atrakcyjny. Niestety tylko ona tak sądziła. Problem nowych tablic zjednoczył zwolenników obu amerykańskich partii. Wszyscy ich nienawidzą, a polityczka musiała zmierzyć się z tym hejtem.

Tablice rejestracyjne dla Kansas zaskakująco przypominają stary wzór z Nowego Jorku

Czy protest kierowców z Kansas jest uzasadniony? Dlaczego nowe tablice im się nie podobają? Laura Kelly zatwierdziła wzór z niebieskimi znakami na jasnożółtym tle. Powyżej nich jest nazwa stanu w negatywie, a niżej sparafrazowane motto Kansas, które brzmi "ad aspera per astra" (łac. przez trudy do gwiazd).

Wygląd różnych przedmiotów to często kwestia gustu, ale z nowym tablicami stanu Kansas są dwa podstawowe problemy. Po pierwsze do złudzenia przypominają nowojorskie "blachy", które zostały wycofane w 2020 roku. Przede wszystkim jednak nowe kansaskie tablice są niezgodne z obowiązującymi standardami.

Z pierwszego powodu autorzy projektu tablic dla stanu Kansas zostali oskarżeni o brak kreatywności, a nawet plagiat. Drugi jest poważniejszy, bo nowych tablic rejestracyjnych w ogóle nie powinno się wprowadzić do obiegu w takiej formie. AAMVA, czyli Amerykańskie Stowarzyszenie Administratorów Pojazdów (ang. American Association of Motor Vehicle Administrators) jakiś czas temu określiło zasady, zgodnie z którymi powinny być ustalane wzory nowych samochodowych tablic. Jednym z warunków jest umieszczanie znaków w czarnym kolorze na jasnym tle, a te na tablicach z Kansas niestety są granatowe. To ważne również ze względu na fakt, że odczytywaniem tablic coraz częściej zajmują się kamery sprzężone z komputerami.

Standardy ustalone przez AAMVA są traktowane jak wykładnia prawa

W teorii AAMVA jest prywatną organizacją non-profit. W praktyce zrzesza i reprezentuje stanowych i lokalnych urzędników z USA i Kanady, którzy administrują i egzekwują przepisy dotyczące pojazdów samochodowych. Jednym z najważniejszych zadań stowarzyszenia jest określanie i dbanie o motoryzacyjne standardy. Dlatego rekomendacje tej organizacji są traktowane jak wykładnia prawa.

Widocznie projekt nowojorskich żółtych tablic zwanych "Empire Gold" i używanych w latach 2010-2020 został zatwierdzony przed określeniem aktualnie obowiązujących standardów. Nowy Jork nie stosuje tego wzoru od trzech lat. W 2020 r. został zastąpiony formatem "Excelsior", który początkowo również miał granatowe znaki, ale na białym tle. Od 2023 r. są stosowane czarne, na tle które nawiązuje do jednego z dziesięciu regionów stanu Nowy Jork. Stolica otrzymała aż dwa: jeden z panoramą Manhattanu, drugi z wieżowcem WTC.

Projektanci tablic wracają do komputerów. W procesie wezmą udział mieszkańcy Kansas

Co będzie z nieudanym projektem tablic rejestracyjnych dla Kansas? Miały być wprowadzane do obiegu, począwszy od marca 2024 roku, ale ten termin został przełożony o około pół roku. W tym czasie powstanie nowy projekt, zgodny z aktualnymi standardami i skonsultowany z mieszkańcami stanu, m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tych samych, w których kierowcy wylewają hejt na osobę, odpowiedzialną za aktualny wzór. Gubernatorka Kelly przyjęła krytykę z humorem i postanowiła się do niej zastosować.

"Obiecałem, że będę dwupartyjną gubernatorką i myślę, że przyznają, iż udało mi się zjednoczyć całe Kansas w niechęci do tej nowych tablic rejestracyjnych" - powiedziała Kelly lokalnej stacji KSN. "Słyszę was głośno i wyraźnie. Urzędnicy powinni reagować na głosy wyborców, dlatego dostosowujemy proces wprowadzania tablic, aby mieszkańcy mieli w nim bezpośredni udział."