Flagowy kamper Volkswagena produkowany w Polsce. "To chluba niemieckiej marki"

Model Grand California to największy pojazd kempingowy oferowany przez Volkswagen Samochody Dostawcze. Zbudowany na bazie VW Craftera odznacza się ogromną funkcjonalnością i przestronnością. Poza noclegiem dla czterech osób oferuje dogodną kuchnię, a nawet łazienkę z prysznicem i toaletą.

Produkcja Grand Californii odbywa się na dwóch zmianach, a w cały proces zaangażowanych jest w sumie około 150 osób. Proces przebiega na dwóch liniach, a czas całkowity potrzebny na jego wyprodukowanie wynosi ok. 60 godzin. W tym przedziale czasowym zawierają się również proces logistyczny i odbiór jakościowy.

Bazowy egzemplarz auta zyskuje w polskich zakładach wyposażenie kempingowe. Składają się na nie: instalacja elektryczna oraz gazowa, wygłuszenia, prysznic, toaleta, blok kuchenny z dwupalnikową kuchenką, zlewozmywakiem, a także strefa wypoczynkowa wyposażona w łóżko. Na kolejnych stanowiskach auto uzupełniane jest o szafki, lodówkę, oświetlenie LED, moskitierę oraz opcjonalnie o markizę i bagażnik rowerowy.

Grand California wyposażona jest też w szereg udogodnień uprzyjemniających urlop na kempingu. Są to m.in. system fotowoltaiczny, który dostępny jest już w standardzie. Zapewni dodatkową energię niezbędną do zasilania np. lodówki, oświetlenia czy uruchomienia własnego telewizora. Opcjonalnie możemy zamówić też klimatyzację postojową 230 V i instalację do odbioru telewizji satelitarnej. To tylko część możliwości pojazdu.

Turystyka kamperowa w Polsce rozkwita. Notujemy coraz większe zainteresowanie naszymi modelami z rodziny Californii, w szczególności przed sezonem wakacyjnym" – mówi Andrzej Krawiec, dyrektor sprzedaży Volkswagen Samochody Dostawcze. „W roku 2021 na polskie drogi wyjechało ponad 600 sztuk nowych Californii, a w roku 2022 aż 800. Teraz wszystkie nasze kampery są dostępne od ręki w stacjach dealerskich marki Volkswagen Samochody Dostawcze, w tym również najbardziej komfortowy z nich – Grand California. Warto zaznaczyć, że właśnie ten model jak i inne posiada aż 5-letnią gwarancję, korzystne finansowanie 102,9% i promocyjne ubezpieczenie komunikacyjne 0,9%.

Auto nr 500 000 zjechało z taśm produkcyjnych nieopodal Poznania 20 lipca b.r. To Volkswagen Crafter 2.0 TDI w kolorze szarym Indium. Samochód wyposażony jest m.in. w automatyczną, ośmiobiegową skrzynię biegów, aluminiowe felgi i pakiet chromowy Trendline. Odbiorcą pojazdu jest klient z Belgii.

Zakład Volkswagen Poland we Wrześni wzniesiono w latach 2014-2016 kosztem miliarda euro. To jedna z największych zagranicznych inwestycji w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu.

Jesteśmy dumni, że dziś nasze bramy opuścił samochód z numerem 500 000. To najlepsza okazja, by podziękować naszym pracownikom za ogromne zaangażowanie i profesjonalizm na każdym etapie produkcji, a także mieszkańcom i lokalnym władzom za znakomitą współpracę — podkreśla Thomas Kreuzinger — Janik, dyrektor fabryki.

Moce produkcyjne fabryki to nawet 450 pojazdów dziennie. Samochody te trafiają następnie na rynki całego świata. Wśród odbiorców są największe rynki europejskie – Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Polska, ale również tak odległe, egzotyczne miejsca jak Panama, Surinam, Peru czy Wyspy Kanaryjskie.