DMC przyczepy kempingowej. Koniec z kłopotliwym i mało znanym przepisem

DMC a przyczepa. Podstawowe kwestie

DMC a przyczepa? Dopuszczalna masa całkowita jest jedną z tych charakterystyk pojazdów, które warto znać. Co do zasady chodzi tutaj o:

łączną masę pojazdu (lub pojazdów);

na postoju;

gotowego do drogi;

wraz z masą dopuszczalną w ramach homologacji.

W Polsce rzecz regulowana jest przez Prawo o ruchu drogowym i sprowadza się do największej masy pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, który dopuszczony jest do poruszania się po drogach.

DMC przyczepy a samochód - kwestia dopuszczalnej ładowności pojazdu

Jak ma się DMC przyczepy do samochodu? Najpierw warto rozprawić się z nieścisłościami jeśli chodzi o definicje. Często mylimy bowiem DMC z dopuszczalną ładownością pojazdu. To błąd, bo pod tym określeniem kryje się maksymalna masa ładunku, który może zostać umieszczony w pojeździe tak, aby nie została przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów.

Jak obliczyć DMC ciągniętej przyczepy? Teraz jest łatwiej

Jak obliczyć DMC ciągniętej przyczepy? Nie tak dawno doszło do zmian, które usunęły utrudnienia w doborze właściwej przyczepy do auta. Chodzi o przepis nakazujący sprawdzać to, czy DMC auta ciągnącego przyczepę nie jest mniejsze niż 1,33 DMC przyczepy. Powodem było inne podejście do hamulców najazdowych przyczepy, które nie były traktowane jako pełnoprawne - można było je stosować wtedy, gdy DMC pojazdu nie była niższa od 1,33 DMC przyczepy holowanej przez auto.

Efekt był w tym przypadku dość dziwny: stosowanie przelicznika sprawiało, że dopuszczalne DMC było znacznie niższe od tego, które można było znaleźć:

na tabliczkach znamionowych;

w dowodach rejestracyjnych.

Czy brak uwzględnienia współczynnika 1,33 mógł skończyć się mandatem? Wiele zależało od podejścia policjantów czy inspektorów transportu drogowego. Chociaż często takie uchybienie mogło ujść na sucho, to wiele zależało od dociekliwości osoby przeprowadzającej kontrolę.

Jakie DMC przyczepy kempingowej? O tym teraz pamiętaj

Jakie DMC przyczepy kempingowej? Obecnie sprawdzenie tego parametru jest łatwiejsze. W przypadku dowodu rejestracyjnego samochodu będą nas interesowały dwie rubryki:

O.1 - tutaj można znaleźć dopuszczalną masę całkowitą przyczepy hamowanej, jaką może holować dany pojazd;

O.2 - w tym przypadku sprawdzimy DMC przyczepy niehamowanej, jaką można podpiąć do auta.

Jeśli chodzi o dowód rejestracyjny przyczepy kempingowej, to w jego przypadku istotna jest rubryka F.2: tutaj widnieje DMC przyczepy, które nie może być wyższe od wartości z rubryk w dowodzie rejestracyjnym auta.

Czym odróżnia się przyczepa hamowana od niehamowanej? Wyróżnikiem jest występowanie w pierwszym przypadku dźwigni hamulca ręcznego ponad zaczepem znajdującym się na ruchomym trzpieniu.

DMC przyczepy kat B - podstawowa sprawa

Co trzeba wiedzieć jeśli chodzi o DMC przyczepy kat B? Takie prawo jazdy uprawnia do kierowania pojazdem o masie całkowitej, która nie przekracza 3,5 tony wraz z lekką przyczepą, która z kolei nie może przekraczać 750 kg.

DMC przyczepy lekkiej - ile może mieć cały zestaw?

DMC przyczepy lekkiej to 750 kg. Dlatego właśnie z kategorią B możemy prowadzić zestaw składający się z auta i przyczepy o łącznej masie do 4250 kg. Powyżej takiej masy będzie już potrzebne prawo jazdy B+E.

