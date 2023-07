Tory wyścigowe we Francji. Na których obiektach rozgrywają się najważniejsze imprezy motoryzacyjne?

Tor wyścigowy Le Mans: Circuit de la Sarthe

Tory wyścigowe we Francji co roku przyciągają rzesze fanów motoryzacji chcących podziwiać doskonałe widowiska z wyjątkowymi pojazdami w roli głównej. Tor wyścigowy Le Mans nosi nazwę Circuit de la Sarthe. Obiekt powstał w 1923 r. i w znacznej mierze opiera się o lokalne drogi publiczne. W Le Mans znajduje się jeden z najdłuższych torów wyścigowych we Francji. Długość Circuit de la Sarthe wynosi 13,63 km. Tor wyścigowy Le Mans jest znany głównie z wyścigu "24h Le Mans". Celem uczestników konkurencji jest zrobienie jak największej liczny okrążeń w czasie 24 godzin. W 1955 r. na torze Le Mans podczas 24-godzinnego wyścigu miał miejsce tragiczny wypadek, w którym zginął kierowca Pierre Levegh i 82 widzów wydarzenia, a ponad 100 osób zostało rannych. Wypadek na torze wyścigowym Le Mans miał daleko idące konsekwencje. Po tym wydarzeniu w Szwajcarii wprowadzono zakaz organizowania wyścigów samochodowych.

Tor wyścigowy Le Castellet: Circuit Paul Ricard

Tor wyścigowy Le Castellet został oddany do użytku w 1970 r. Jego długość, w zależności od konfiguracji, waha się od 0,8 do 5,84 km. Tor w Le Castellet powstał z inicjatywy biznesmena Paula Ricarda, stąd jego oficjalna nazwa. Na torze wyścigowym Le Castellet wielokrotnie rozgrywały się imprezy motoryzacyjne, w tym 14 razy Grand Prix Francji Formuły 1. Circuit Paul Ricard jest miejscem, gdzie regularnie odbywają się testy pojazdów wyścigowych. Z tego względu przez jakiś czas nosił nawet nazwę Paul Ricard High Tech Test Track. Nazwa z czasem została zmieniona na tę, którą stosuje się obecnie. Tor w Le Castellet wyróżnia się wśród torów wyścigowych we Francji i na świecie. Jego charakterystyczną cechą jest najdłuższa na świecie prosta, licząca 1,8 km.

Tor wyścigowy Prenois: Circuit Dijon-Prenois

Tor wyścigowy Prenois został oddany do użytku w 1972 r. Jego długość pierwotnie wynosiła 3,289 km, ale z czasem została zwiększona do 3,801 km. W 1974 r. na torze wyścigowym Prenois odbył się pierwszy na tym obiekcie wyścig Formuły 1. Grand Prix Francji powracało na tor wyścigowy Prenois kilkukrotnie — ostatni raz w 1984 r. Warto wspomnieć, że tor wyścigowy we Francji w Prenois w 1982 r. posłużył jako miejsce rozgrywek Grand Prix Szwajcarii. Obecnie na torze wyścigowym Prenois odbywają się zawody o zasięgu lokalnym.

Tor wyścigowy Gueux: Reims-Gueux

Tor wyścigowy Gueux znajduje się nieopodal miejscowości Reims. Historia jego powstania sięga 1926 r., kiedy to w mieście zorganizowano pierwsze wyścigi motoryzacyjne. Utworzono wówczas tor uliczny, który wykorzystywał drogi publiczne między miejscowościami Gueux i Thillois. W ciągu lat tor wyścigowy Gueux zmieniał swoją konfigurację. Tor był miejscem, gdzie kilkanaście razy rozgrywały się wyścigi Grand Prix Francji Formuły 1. Z czasem zaczął popadać w kłopoty finansowe, które doprowadziły do jego zamknięcia w 1972 r. W 2002 r. natomiast częściowo została wyburzona infrastruktura toru wyścigowego Gueux.

Tor wyścigowy Magny-Cours: Circuit de Nevers Magny-Cours

Tor wyścigowy Magny-Cours powstał w 1991 r. Liczy 4,4 km. Od momentu otwarcia toru wyścigowego Magny-Cours, był on miejscem, w którym odbywały się rozgrywki wyścigu Grand Prix Francji Formuły 1. Ostatni raz wyścig o Grand Prix odbył się w 2008 r. Tor wyścigowy Magny-Cours jest również miejscem, gdzie rozgrywa się turniej motocyklowy Bol d'Or. Wcześniej rozgrywki motocyklowe w ramach wspomnianego wyścigu odbywały się na torze wyścigowym w Le Castellet.

Tor wyścigowy we Francji: lista pozostałych obiektów

Jaki inny, oprócz wymienionych wyżej, tor wyścigowy we Francji zasługuje na uwagę? Z pewnością należałoby wspomnieć jeszcze o następujących obiektach:

Charade Circuit — znajduje się nieopodal miasta Clermont-Ferrand. W latach 1965-1972 odbywały się tu wyścigi Formuły 1 o Grand Prix Francji. Jego długość to nieco ponad 8 km

Circuit Paul Armagnac — znajduje się nieopodal miasta Nogaro. W latach 1978 i 1982 odbyły się na nim motocyklowe rozgrywki o Grand Prix Francji

Circuit de Lyon-Parilly - tor uliczny, na którym w 1947 r. odbył się wyścig Grand Prix Francji. Długość jednego okrążenia to 7,2 km. Podczas wyścigu w 1947 r. miał miejsce wypadek, w wyniku którego zginęło dwóch widzów wydarzenia.

