Najbardziej ruchliwa droga w Polsce: odkrywamy najbardziej ruchliwą trasę

Najbardziej zatłoczona droga w Polsce, czyli życie na korkowej fali

Najbardziej ruchliwa droga w Polsce? Polska jest krajem o gęstej sieci dróg, co powoduje, że nie ma jednej pojedynczej najbardziej zatłoczonej drogi. Natężenie ruchu zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, pora roku, dzień tygodnia i godzina. Na rekordowych ulicach w Polsce można jednak zanotować imponujące ilości pojazdów. Na niektórych głównych odcinkach autostrad i dróg szybkiego ruchu, dziennie przejeżdża nawet około 200 000 samochodów. Te trasy łączą największe miasta i stanowią kluczowe szlaki komunikacyjne w kraju.

Wszystko to wynika z ciągłego rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, a także z dynamicznego wzrostu liczby pojazdów w ostatnich latach. W miarę jak gospodarka kraju się rozwija, zapotrzebowanie na wygodne i szybkie połączenia drogowe także wzrasta. Warto pamiętać, że natężenie ruchu może się znacznie różnić w zależności od regionu i konkretnych dróg. Na obszarach wiejskich i mniej zaludnionych może występować mniejszy ruch, podczas gdy w okolicach dużych miast i w rejonach turystycznych natężenie ruchu może być wyjątkowo wysokie, szczególnie w sezonie letnim.

Najbardziej obciążone ruchem drogi w Polsce: Generalny Pomiar Ruchu 2020/2021

Generalny Pomiar Ruchu 2020/2021 dostarczył niezwykle cennych danych dotyczących natężenia ruchu na polskich drogach. W wyniku analizy zebranych informacji udało się ustalić, które trasy odznaczają się największym obciążeniem ruchem w kraju. Oto top 5 najbardziej obciążonych dróg w Polsce:

Autostrada A4 - Pomiędzy Krakowem a Katowicami:

Stanowiąca kluczowe połączenie między dwoma ważnymi ośrodkami miejskimi, autostrada A4 cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zarówno kierowcy osobowi, jak i kierowcy ciężarówek, wybierają tę trasę, co prowadzi do znacznego obciążenia ruchem, zwłaszcza w rejonie Krakowa i Katowic. Droga Krajowa Nr 7 - Pomiędzy Warszawą a Gdańskiem

Jako główna arteria łącząca stolicę z jednym z najważniejszych portów morskich, droga krajowa nr 7 jest codziennym miejscem intensywnego ruchu. Szczególnie w okolicach Trójmiasta i stołecznej Warszawy, liczba pojazdów przekracza wszelkie wyobrażenia. Autostrada A2 - Na odcinku Warszawa-Poznań:

Pojedynczy odcinek autostrady A2 między Warszawą a Poznaniem, ze względu na połączenie dwóch dużych miast, jest nieustannie przeciążony ruchem. Kierowcy podróżujący tą trasą muszą się liczyć z długimi korkami i powolnym przemieszczaniem. Droga Krajowa Nr 94 - Na trasie Katowice-Kraków:

Ta trasa stanowi kluczowe połączenie między dwoma głównymi ośrodkami województwa śląskiego i małopolskiego. Codziennie przyciąga ogromną liczbę pojazdów, sprawiając, że jest jednym z najbardziej obciążonych odcinków drogowych w Polsce. Autostrada A1 - Pomiędzy Gdańskiem a Katowicami:

Będąc jedną z najważniejszych tras północ-południe w Polsce, autostrada A1 przejmuje duży ruch z Polskiego Wybrzeża i obszarów południowych. Szczególnie w rejonie Trójmiasta i aglomeracji śląskiej, ruch ten osiąga rekordowe poziomy.

Największe natężenie ruchu w Polsce: miasta, które biją rekordy

W Polsce obserwujemy dynamiczny wzrost liczby samochodów, co prowadzi do rosnącego zatłoczenia miast. Korzyści z posiadania samochodu są zrozumiałe. Daje on nam swobodę przemieszczania się, niezależność od rozkładów jazdy i dostęp do miejsc, które są trudniej osiągalne za pomocą transportu publicznego. Oferuje także komfort i wygodę, szczególnie w podróżach poza miastem czy w przypadku przewożenia większych ilości rzeczy.

Niestety, nadmierny wzrost liczby samochodów skutkuje coraz bardziej zatłoczonymi miastami. Ulice, które nie były pierwotnie projektowane z myślą o takim natężeniu ruchu, nie są w stanie wytrzymać dodatkowego obciążenia. Korki i zatory stały się powszechne. Zatłoczone miasta niosą ze sobą szereg negatywnych skutków. Wydłużone czasy podróży powodują straty czasu i energii dla osób dojeżdżających do pracy, szkoły czy innych codziennych miejsc. Zanieczyszczenie powietrza związane z rosnącym ruchem samochodowym przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza i wpływa na zdrowie mieszkańców, szczególnie w godzinach szczytu, wpływając na jakość życia mieszkańców.

Mapa natężenia ruchu drogowego: czyli miasta o największym wskaźniku zakorkowania

TomTom Traffic Index to narzędzie stworzone przez firmę TomTom, które analizuje i prezentuje dane na temat natężenia ruchu drogowego w różnych miastach na świecie. Indeks ten jest publikowany rocznie i zawiera ranking miast pod względem poziomu zatłoczenia drogowego.

Aby stworzyć TomTom Traffic Index, firma zbiera dane z różnych źródeł, w tym z urządzeń nawigacyjnych GPS, systemów GPS w samochodach, urządzeń smartfonów i innych technologii związanych z monitorowaniem ruchu drogowego. Dane te pozwalają na analizę czasu podróży w różnych miastach, określenie średnich prędkości ruchu oraz identyfikację obszarów o największym natężeniu ruchu.

Ostatni opublikowany raport jest z 2022 roku i uwzględniono w nim korki na drogach i najbliższej okolicy. Badania obejmowały obszar w promieniu 5 kilometrów od centrum. W tym kontekście Wrocław został uznany za najbardziej zatłoczone miasto w Polsce.

Jako pierwsze miasto został wyróżniony Wrocław. Wrocław — miasto numer jeden pod względem natężenia ruchu drogowego, gdzie przejazd przez centrum zajmuje około 25 minut. Na drugim miejscu znajduje się Łódź, gdzie podróż przez śródmieście to około 22 minuty. Kraków, jako trzecie miejsce, nieco krótszy czas przejazdu — około 21 minut 30 sekund.

