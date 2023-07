Tunel pod Świną to najdłuższy tunel podwodny w Polsce. Jak wyglądała budowa i co warto o nim wiedzieć?

Budowa tunelu pod Świną usprawniła komunikację w mieście

Tunel pod Świną to inwestycja, o której mowa była już od wielu lat. Budowa tunelu pod Świną to rozwiązanie stanowiące alternatywę dla wodnego ruchu miejskiego. Świnoujście, jako jedyne miasto w Polsce, położone jest na wyspach. W sumie jest ich 44, ale zamieszkane są trzy z nich, tj. Wolin, Uznam i Karsibór, a rozdziela je cieśnina Świna. Komunikacja między wyspami do tej pory odbywała się za pomocą przeprawy promowej. Do wyspy Uznam, leżącej na lewym brzegu Świny — i z powrotem — można było dostać się przeprawą promową "Centrum" z promami Karsibór oraz przeprawą promową "Warszów" z promami Bielik. Udostępnione one były zarówno dla mieszkańców miasta, jak i turystów, natomiast transport nie wymagał uiszczenia opłaty. Problem stanowił jednak czas przeprawy między poszczególnymi wyspami. Zazwyczaj wynosił ok. 40 minut, ale w okresie letnim, gdy do miasta tłumnie zjeżdżali turyści, wydłużał się nawet do kilku godzin. Tworzenie się korków i mała przepustowość przepraw promowych, to główne problemy komunikacyjne. Innym było tworzenie się tzw. cofek, które wpływały na podniesienie poziomu lustra wody i w konsekwencji — utrudniały kursowanie promów. Tunel pod Świną wpłynął na usprawnienie i przyspieszenie komunikacji w mieście. Dzięki niemu przejazd między wyspami Wolin i Uznam skrócił się do kilku minut. Prace nad budową tunelu pod Świną rozpoczęły się kilka lat temu, choć plany jego wybudowania, sięgają dużo wcześniej.

Tunel Świnoujście to najdłuższy podwodny tunel w Polsce

Kiedy otwarcie tunelu pod Świną?

Kiedy otwarcie tunelu pod Świną? Prace budowlane trwały kilka lat. Rozpoczęły się w 2018 r., zakończyły zaś w 2023. Efektem jest najdłuższy podwodny tunel w Polsce. Tunel pod Świną wraz z drogami dojazdowymi, mierzy niespełna 3200 m. Blisko 1,5 km zostało wydrążone przy wykorzystaniu maszyny TBM, sprowadzonej do Świnoujścia z Chin. Tunel pod Świną został otwarty dla ruchu samochodowego w dniu 30 czerwca 2023 r. Składa się z jednej rury z jezdnią dwukierunkową. Każdy pas ruchu na szerokość 3,5 m. W najgłębszym miejscu tunel pod Świną znajduje się 10 m pod dnem Świny. Przejazd nim jest bezpłatny. Tunel w Świnoujściu jest zamknięty dla ruchu rowerowego i pieszego. Nie można nim przewozić materiałów niebezpiecznych. W tunelu pod Świną obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, a ruch jest kontrolowany przy pomocy kamer. Tunel Świnoujście jest wyposażony w cztery wyjścia ewakuacyjne, a ich budowa wymagała wzmocnienia gruntów przy wykorzystaniu techniki mrożenia.

Tunel pod Świną: kiedy otwarcie i co z dotychczasową przeprawą promową?

Co z przeprawą promową w sytuacji, gdy przejezdny jest już tunel pod Świną? Kiedy otwarcie, które nastąpiło ostatniego dnia czerwca br., zmieniło sposób komunikacji w mieście, na myśl nasuwa się pytanie, co z kursującymi dotychczas promami? Mieszkańcy miasta mają możliwość poruszania się po nim za pomocą komunikacji miejskiej. Otwarcie tunelu pod Świną, umożliwiło przejazd autobusem między wyspą Uznam, a Wolin. Czy w związku z tym promy przestaną pływać? Okazuje się, że nie. Promy Bielik nadal będą dostępne dla mieszkańców miasta i turystów odwiedzających Świnoujście. Kursy mają odbywać się co pół godziny. W przypadku promu Karsibór pływającego na przeprawie Centrum — będzie on wykorzystywany do przewożenia materiałów niebezpiecznych.

Tunel pod Świną — mapa regionu

Gdzie dokładnie znajduje się tunel pod Świną? Mapa regionu przedstawia lokalizację tunelu, który — jadąc z wyspy Uznam — rozpoczyna swój bieg od strony ul. Karsiborskiej. Tunel wraz z drogami dojazdowymi, liczy niecałe 3,2 km. Wyjazd po stronie wyspy Wolin prowadzi do skrzyżowania ulic Duńskiej i Fińskiej, znajdujących się w okolicy polskiego odcinka trasy europejskiej E65. Inwestycja powstawała w latach 2018-2023. Całkowity jej koszt wyniósł ponad 900 milionów złotych, z czego 85% zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zaś pozostała część została pokryta z budżetu miasta. Do dnia otwarcia tunelu pod Świną i oddania go do użytku komercyjnego, lewobrzeżna część miasta Świnoujście, czyli wyspa Uznam, nie posiadała stałego połączenia lądowego z pozostałą częścią kraju, a warto zaznaczyć, że to właśnie tam mieści się centrum turystyczne i usługowe miasta.

