100 tysięcy kamperów w zaledwie pięć lat. Pandemia pomogła niemieckiej marce

Volkswagen California jest liderem rynku w segmencie kamperów zabudowanych fabrycznie. W 2022 roku do rąk klientów oddano 21 600 egzemplarzy modelu California 6.1, co stanowi wzrost o 14,9 procent w porównaniu z przed pandemicznym rokiem 2019. To właśnie pandemia koronawirusa sprawiła, że na świecie znacznie wzrosło zainteresowanie samochodami, które mogą spełniać role domów na kołach. Więcej newsów ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dwustutysięczny pojazd wyprodukowany w Hanowerze to California 6.1 Ocean z silnikiem 2.0 TDI o mocy 204 KM, połączonym z siedmiobiegową skrzynią biegów DSG i napędem na cztery koła 4MOTION. Zabudowa wnętrza zawiera kuchnię z szafkami, a także elektrycznie podnoszony dach.

To już 35 lat modelu California

Volkswagen California został wprowadzony na rynek w 1988 roku. Początkowo bazował na trzeciej generacji modelu T (powstało 22 000 pojazdów). Do 2004 r. kamper był produkowany przez firmę Westfalia (powstało 39 000 pojazdów bazujących na T4), a po wejściu na rynek piątej generacji Transportera, marka Volkswagen Samochody Dostawcze rozpoczęła samodzielną produkcję tego kampera. Produkcja została uruchomiona Hanowerze. Początkowo, 35 pracowników budowało dziennie około 20 pojazdów. Na przestrzeni lat wydajność systematycznie rosła. W 2017 r. wyprodukowano około 15 150 Californii, a w 2018 roku świętowano pojawienie się 100-tysięcznej Californii. Zaledwie pięć lat później, wyprodukowano dwustutysięczny egzemplarz. Aktualnie 600 pracowników na trzy zmiany buduje do 150 pojazdów dziennie.

Nowa California w 2024 roku

Aktualnie w zakładzie Hanover-Limmer budowane są kampery na bazie modelu T6.1. Wiadomo natomiast, że w fabryce będzie powstawać California kolejnej generacji. Produkcja ma rozpocząć się latem 2024 roku. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.