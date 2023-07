Długa podróż samochodem - jak się przygotować? Poradnik dla kierowców

Jak przygotować się do długiej podróży samochodem? Podstawowe kwestie

Jak przygotować się do długiej podróży samochodem tak, by było komfortowo, bezpiecznie i bez niechcianych niespodzianek? Zwłaszcza urlopowe i wakacyjne wyprawy powinniśmy planować nieco lepiej. Na drogach często bywa wtedy tłoczno, pogoda sprzyja awariom, my zaś wybieramy się nierzadko w trasy, którymi wcześniej nie mieliśmy okazji się przemieszczać.

Oczywiście kluczowe jest tu odpowiednie przygotowanie auta, ale nie tylko nim warto się przejąć. Nasz komfort jazdy będzie zależał m.in. od:

wygodnego ubrania - powinno być luźne, oddychające i takie, byśmy dobrze czuli się w nim na trasie;

wygodnego siedzenia ustawionego zgodnie z naszymi potrzebami;

kawy i wody - zadaniem pierwszej będzie pomoc w tym, byśmy mogli zachować czujność za kierownicą; woda jest niezbędna przy wysokich temperaturach - unikajmy za to gazowanych napojów;

przekąsek - przydatne zwłaszcza wtedy, gdy robimy postoje w miejscach pozbawionych punktów gastronomicznych;

muzyki lub audiobooków - dla zabicia czasu;

- dla zabicia czasu; częstych postojów i zmian za kierownicą - bo bezpieczeństwo jest kluczowe.

Jak przygotować auto do długiej trasy? Samemu lub z mechanikiem

Przede wszystkim trzeba jednak zadbać o samą maszynę. Jak przygotować auto do długiej trasy? Pierwsza sprawa dotyczy sprawdzenia stanu technicznego auta. Możemy to zrobić na własną rękę lub powierzyć to zadanie fachowcom - ostatnia opcja będzie lepsza wtedy, gdy auto jest starsze, trasa bardzo wymagająca lub nie mamy dość dużego doświadczenia.

Z całą pewnością trzeba sprawdzić:

poziom oleju - w przypadku ubytku trzeba go uzupełnić, ale cieczą tego samego pochodzenia;

poziom płynu chłodniczego - po sprawdzeniu jego poziomu gdy silnik jest zimny, możemy również uzupełnić braki;

wycieraczki i płyn do spryskiwaczy - to nie tylko konieczność, ale i ważna kwestia bezpieczeństwa;

układ hamulcowy - niezbędne jest przetestowanie działania hamulców przed wyruszeniem w drogę - trzeba to jednak zrobić w bezpiecznych warunkach;

pasek klinowy - należy skontrolować, czy nie jest zużyty;

oświetlenie - warto nie tylko sprawdzić jego działanie, ale też zabrać ze sobą zapasowe żarówki;

akumulator - musi być dobrze naładowany;

- musi być dobrze naładowany; stan opon - nie warto ryzykować, wyruszając w daleką trasę na zużytym lub używanym ogumieniu; warto sprawdzić zużycie bieżnika także po wewnętrznej stronie i ciśnienie w oponach.

Jak przygotować auto do podróży? Rzadko używane podzespoły

Jak przygotować auto do podróży na dalekiej trasie? Drobiazgowe sprawdzanie samochodu powinno też dotyczyć tych części i układów, z których zwykle korzystamy w mniejszym zakresie. Ich awaria na trasie także może przysporzyć kłopotów. Dobrze jest także wyczyścić wnętrze auta przed podróżą.

Jak przygotować auto na długą trasę? Drobne, ale istotne rzeczy

Jak przygotować auto na długą trasę? Nie obędzie się bez istotnych drobiazgów. Warto zacząć od tych, które są wymagane przez prawo jak gaśnica czy apteczka. W przypadku ostatniej konieczna zawartość może być różna. Niekiedy wymagane mogą być też np. odblaskowe kamizelki dla wszystkich pasażerów.

O czym jeszcze trzeba pamiętać? Niezbędne dokumenty i opłaty także są ważne. Nie zapomnijmy w końcu o tym, by wszystkie części bagażu były bezpiecznie przymocowane w przeznaczonych dla siebie miejscach.

