Najciekawsze akcesoria w nowym Fordzie Bronco. Od rolety Bimini po namiot

Ford Bronco w Europie

Szósta generacja Bronco przygotowana dla europejskich klientów zadebiutowała niedawno w polskiej sprzedaży. Na rynek trafi ściśle ograniczona liczba egzemplarzy, ale Ford Polska nie podaje do wiadomości o jaką pulę aut dokładnie chodzi. Gama modelu w porównaniu z ofertą amerykańską została mocno okrojona, ale Europejczycy dostają auto kompletne. Wersje wyposażenia są dwie - Outer Banks z off-roadowymi rozwiązaniami technicznymi na pierwszym miejscu lub ekstremalnie terenowa i najbardziej wszechstronna Badlands. Każda jest 4-drzwiowa z modułowym dachem. Więcej samochodowych nowości znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Ford Bronco - ceny w Polsce

Ford Bronco Outer Banks - cena 419 300 zł

Ford Bronco Badlands - cena 440 300 zł

W obu wersjach wyposażenie jest bogate, a wyróżnikami są unikalne detale zewnętrzne i wewnętrzna plakietka z numerem egzemplarza. Mieliśmy okazje obejrzeć Forda Bronco z bliska i dokładnie poznać jego polską ofertę. Jeśli jesteście zainteresowani, to naszą relację znajdziecie w tym miejscu:

Ford Bronco z namiotem i kajakiem

Teraz przejdziemy do ciekawych akcesoriów, jakie Ford przygotował na polski rynek. Do terenówki można dokupić m.in. namiot na tylną klapę czy krzesła i stolik turystyczny. Kolejna opcja to 36-litrowa lodówka turystyczna, która jest otwierana od góry i wyposażono w chowane w obudowie rączki, dzięki którym montaż i demontaż jest niezwykle prosty.

Szeroka jest również gama przeróżnych bagażników przygotowanych dla Bronco przez firmę Thule, które pozwolą zwiększyć możliwości ładunkowe pojazdu. Najpopularniejszym rozwiązaniem są boxy dachowe dostępne w różnych wymiarach, ale także uchwyt umożliwiający przewóz rowerów czy przystawki: do zamocowania kajaka albo umożliwiająca przewóz nart.

Ford Bronco - akcesoria

Amerykanie do swoich Bronco kupują pokrowce do przechowywania przednich i tylnych drzwi. Będą dostępne także w Polsce. Tak samo jak pokrowce na siedzenia, które zapewniają ochronę oryginalnych siedzeń, a dodatkowo są wodoodporne i odporne na pleśń. Jazdę z otwartym dachem przy jednoczesnej ochronie przed ostrym słońcem zapewnia roleta przeciwsłoneczna Bimini z systemem szybkiego i łatwego montażu. Do wersji Badlands można zamówić listwę oświetleniową LED, która mocowana jest do szyny bagażnika, a także dodatkowe światła LED montowane do lusterek.

Producent podkreśla, że przy wyprawach w teren przyda się także właściwe zabezpieczenie przewożonych rzeczy. Dlatego Ford w ofercie oryginalnych akcesoriów oferuje m.in. siatkę przytrzymującą bagaż czy wiele organizerów przestrzeni w rozmiarach zależnych od potrzeb. W artykule wykorzystaliśmy zdjęcia producenta.