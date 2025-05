Wreszcie. Google wprowadzi zmiany w Android Auto, na które czeka spora grupa użytkowników

Android Auto szykuje się do rewolucji. Pierwszym jej punktem jest pojawienie się w aplikacji Gemini. To zastąpi asystenta głosowego. Poza tym Google chce, aby samochodowy program pozwalał na sterowanie radiem. Na te zmiany trzeba jednak jeszcze poczekać. Są one przygotowywane i nie do końca wiadomo kiedy zostaną wdrożone. Google już dziś może jednak wdrożyć inną opcję.

Zobacz wideo Google vs Apple w motoryzacji? Czyli kto kogo goni? Apple CarPlay vs Android Auto

Google będzie mieszać przyciskami od odtwarzacza muzyki

Jak wskazuje materiał zamieszczony w serwisie DobreProgramy, najnowsze wydanie Android Auto może oznaczać nowy wygląd widżetu odtwarzaczy muzyki. Być może nie zmieni się on zasadniczo stylistycznie. Nadal będzie zgony z interfejsem Coolwalk. Dojdzie jednak do roszady przycisków, które wyświetlają się na ekranie. Przycisk odtwarzania i pauzy powinien pojawić się bliżej krawędzi ekranu. Poza tym zmieni się kształt poszczególnych "guzików".

Kluczowe jest to, że nowy wygląd interfejsu ma dotyczyć wszystkich aplikacji do odtwarzania muzyki. Odnosi się zarówno do Spotify, jak i np. YouTube Music.

O co chodzi w zmianach planowanych przez Google?

Zmiana nie jest zasadnicza. Czemu zatem programiści Google zaprzątają sobie głowę takimi głupotami? Bo to są głupoty, ale tylko na pierwszy rzut oka. Taka lokalizacja przycisku służącego do rozpoczęcia odtwarzania może sprawić, że kierowcy łatwiej będzie do niego sięgnąć. Dzięki temu na krócej oderwie ręce od kierownicy i wzrok od drogi. To naprawdę może mieć realny wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

W sprawie kluczowa jest jednak jeszcze jedna kwestia. Zmiany zostaną zaszyte w kodzie nowego Android Auto. Czy jednak będą dostępne od razu? Tego nikt nie jest w stanie stwierdzić. Ich aktywowanie odbywa się i tak po stronie serwera. Może się zatem okazać, że nowe opcje pozostaną na razie nieaktywne. Bo mają być jedynie punktem wyjścia dla szerszych zmian, które pojawią się wkrótce.