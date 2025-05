Nawet na Google Maps łatwo trafisz na oszusta. Szokujące statystyki Google

Jeśli myślisz, że oszuści nie korzystają z map, by wprowadzić ludzi w błąd to mylisz się. Na mapach w popularnych aplikacjach też niestety można oszukiwać. Dobrze o tym wiedzą w branży nawigacyjnej, która od lat zmaga się z różnymi nielegalnymi działaniami. Przed laty użytkownicy wprowadzali celowe fałszywe poprawki do map, by pogorszyć ich jakość. Teraz wprowadza się informacje, aby naciągnąć użytkowników popularnej aplikacji. Innymi słowy, by zarobić więcej niż się należy.

Zobacz wideo Ostrzegaj i bądź ostrzegany! Nie tylko w Yanosiku, ale także w Google Maps

Google Maps przyznało, że z danych mapowych korzysta mnóstwo oszustów, którzy przejmują profile firm oraz zawyżają ceny usług. A to już plaga, z którą należy walczyć. Według firmowych statystyk tylko w 2024 r. usunięto ponad 10 tys. podejrzanych czy nieuczciwych ofert oraz 12 milionów fałszywych profili firmowych. Niewykluczone, że interwencji będzie jeszcze więcej. Wszystko z powodu narzędzia, które zaprzęgnięto do pracy analityków. Google sięgnęło bowiem po sztuczną inteligencję Gemini.

Podejrzane oferty w Google Maps

Zadaniem Gemini jest wykrywanie wszelkich podejrzanych ofert oraz fałszywych recenzji. Początek ma całkiem niezły. Po dodatkowej weryfikacji zidentyfikowano tysiące podejrzanych edycji profili firm widocznych w Google Maps. I tak oto udało się m.in. wykryć grupę podszywającą się pod prawdziwe warsztaty i zawyżające ceny usług.

Google twierdzi, że Gemini dobrze radzi sobie także z procederem kupowania fałszywych pięciogwiazdkowych recenzji. Tylko w 20204 r. zablokowano lub usunięto ponad 240 mln opisów naruszających zasady (większość skasowano zatem zanim zostały opublikowane). Ponad 900 tys. kont otrzymało ograniczenia z powodu wykrytych naruszeń. Zablokowano zaś aż 70 mln. prób edycji miejsc widocznych na mapach.

Na wszelki wypadek Google wprowadza dodatkowe zabezpieczenie. W Google Maps pojawią się specjalnie ostrzeżenia o miejscach, w których mogą pojawić się nieuczciwe opinie lub je wcześniej zidentyfikowano i usunięto. Stosowne alerty uruchomiono na początek w trzech krajach. To Indie, USA i Wielka Brytania. O Polsce jeszcze nie wspomniano, ale to zapewne tylko kwestia czasu.