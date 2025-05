W tym mieście sprawdzają się gniazdka w krawężnikach. Pilotażowy projekt dużym sukcesem

Rosnąca liczba punktów ładowania w całej Europie to kluczowy krok w stronę elektromobilności. Nie rozwiązuje on jednak wszystkich problemów. Kierowcy chcieliby również ładować pojazd w nocy po zaparkowaniu go pod domem. Nie wszyscy mają jednak taką możliwość. Wielu kierujących mieszka bowiem w starych blokach, w których nie ma podziemnych garaży. Tu luksusem jest znalezienie wolnego miejsca parkingowego wieczorem...

Ładowarki w krawężnikach są bezawaryjne. "99 proc. dostępności technicznej"

Kwestią ładowania elektryków parkowanych na starych osiedlach postanowili się zająć Niemcy. Projekt Curb Charger wpadł na ciekawy pomysł. Postanowił ukrywać ładowarki w krawężnikach. Firma przeprowadziła już nawet pilotażowy program w Kolonii. I ten, jak donosi Auto Świat, okazał się sukcesem. W ciągu 12. miesięcy kierowcy przeprowadzili 2800 cykli ładowania. Dostępność techniczna wyniosła ponad 99 proc. Co oznacza, że rozwiązanie nie okazało się awaryjne.

Program pilotażowy trwający w Kolonii od kwietnia 2024 r. miał zrealizować dwa cele. Pierwszym było sprawdzenie, czy ukrywanie ładowarek w krawężniku jest rozwiązaniem praktycznym z punktu widzenia miejskiej przestrzeni. Po drugie chodziło o zbadanie reakcji kierowców na kable ukryte w krawężnikach.

Ładowarki w krawężnikach pokochali kierowcy. To też dobra opcja dla operatora stacji

Pilotaż się zakończył. To oznacza, że krawężnikowe ładowarki w Kolonii znikną? Nic z tych rzeczy. Każdy z czterech punktów będzie działał dalej. Powodem są dobre oceny kierowców. Ci wskazywali głównie na "lokalną dostępność punktów ładowania i łatwość obsługi". Z punktu widzenia operatora sieci kluczowa jest jej bezawaryjność, niskie koszty operacyjne, możliwość łatwego wtopienia się w miejski krajobraz oraz fakt, że punkt jest bardziej odporny na akty wandalizmu.

Niemcy mają ładowarki w krawężnikach. My kable ukryte w chodniku

Pilotażowy program jest ważny. Może bowiem pomóc realnie rozwiązać problemy ładowania samochodów elektrycznych w miejscu zamieszkania. Warto jednak dodać, że pomysł ukrywania ładowarek w krawężnikach nie stanowi całkowicie nowej wyspy. Podobny miał polski instytut. Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny i firma Czysta Polska chcą wkopywać ładowarki w ziemię. Na ziemi, na poziomie chodnika, pojawi się tylko odpowiednio oznakowana klapka. Po jej otwarciu kierowca może wyciągnąć kabel i podłączyć go do auta.

Polska ładowarka, identycznie jak niemiecki odpowiednik, nie będzie stanowiła przeszkody dla pieszych czy pozostałej infrastruktury drogowej. Okaże się też zabezpieczona przed działaniem czynników środowiskowych.