Charakterystyczny samochód znowu pojawi się na polskich ulicach. Na celowniku jedno województwo?

Google Street View to jedna z bardziej przełomowych funkcji amerykańskiej nawigacji. Za jej sprawą na ekranie urządzenia można zobaczyć nie tylko mapę. Można również "postawić" na niej ludzika i w ten sposób zobaczyć obraz konkretnej ulicy. Street View pokazuje budynki oraz wszystkie inne przedmioty przy drodze i sprawia, że nawigowanie w terenie jeszcze nigdy nie było takie łatwe.

W 2024 r. Google mocno fotografowało Podkarpacie. W tym roku też?

Amerykański gigant nie jest jednak cudotwórcą. Zaoferowanie Street View dla danego fragmentu drogi to naprawdę żmudny proces. Na miejscu musi się bowiem pojawić samochód z kamerą. To on rejestruje widok otoczenia i to takie właśnie nagranie jest później nanoszone na mapę. Obrazy muszą być najpierw rejestrowane, a później z czasem aktualizowane. Samochód Google Street View ponownie rusza zatem w trasę. W końcu mamy wiosnę, dobre warunki pogodowe, a więc idealny czas na fotografowanie.

Czy auto Google`a pojawi się w Polsce? Na tym zastanawia się redakcja Eski. Konkretnie zastanawia się nad tym czy pojazd amerykańskiego giganta powróci na drogi województwa podkarpackiego. Bo był tam niezwykle aktywny od marca aż do listopada 2024 r. To wtedy "obfotografował" rejon takich miast, jak Jasło, Jedlicz, Biecz czy Krosno.

Polska na razie nie jest w planie Google na 2025 r. Na razie...

Co zatem z planami na 2025 r.? O tych Google opowiada na stronie zatytułowanej "Jak działa Street View?" Tam pojawia się spis lokalizacji, w których auta pojawią się w najbliższym czasie. Aktualnie na liście nie pojawia się Polska. To oznacza, że w naszym kraju żadne przejazdy nie są planowane. Jest w zamian m.in. Austria, Belgia, Dania, Hiszpania, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy czy Litwa. Na listę warto jednak zaglądać od czasu do czasu. Bo jest ona stale aktualizowana. To, że dziś Polska nie została uwzględniona, nie oznacza że jutro nie pojawi się na trasie przejazdu samochodu Google`a.

Czemu Google informuje o przejazdach swoich samochodów?

Google dość precyzyjnie wskazuje miejsca, w których pojawi się auto rejestrujące obraz Street View. Stale aktualizuje listę, a do tego przypomina, że czasami przejazdy mogą być odwołane z uwagi na słabe warunki pogodowe. Takie działanie ma tak naprawdę dwa cele. Po pierwsze każdy mieszkaniec lokalnej społeczności może "pomachać członkom zespołu Google". Wystarczy, że będzie wiedział kiedy auto pojawi się w jego okolicy.

Po drugie ja widzę jeszcze jedno zastosowanie takich informacji. Kierowcy nie będą się bali samochodu Google`a. Nie będą myśleli, że to jakiś nowy typ rejestratora wykroczeń. Przestaną zatem hamować, gdy tylko dostrzegą auto z masztem i kamerą na dachu.