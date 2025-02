Przydatna funkcja Google Maps, której nikt nie używa. Nie wiadomo, dlaczego tak jest

Mapy Google kojarzą się przede wszystkim z jazdą samochodem. To jednak dziś nie do końca prawda. Bo aplikacja sprawdza się nie tylko w przypadku przejazdu, ale także poruszania się rowerem czy pieszo. Pieszy może wyznaczyć trasę. Zarówno środkami miejskiego transportu, jak i "na nogach". I w tej drugiej opcji może korzystać z naprawdę ciekawej funkcji.

Ta funkcja Google Maps jest szczególnie przydatna dla pieszych

Chodzi o to, że podczas pokonywania drogi do celu, Google Maps będzie tylko częściowo pokazywać mapę. Ta pojawi się pod półkolem wyznaczonym w dolnej części ekranu. Powyżej natomiast pokazany zostanie widok z funkcji Live View. Tak, aby pieszy mógł jeszcze lepiej zorientować się w przestrzeni i jeszcze łatwiej dotrzeć do celu. Poza tym na obrazie Live View będą się pojawiać wskazówki dotyczące kierunku i wszelkie inne komunikaty wysyłane przez aplikację.

Czemu piesi niezwykle rzadko korzystają z tej możliwości? Powód w większości przypadków jest jeden. Chodzi o to, że niewiele osób wie o istnieniu takiej możliwości. Google dość słabo komunikowało tę zmianę. A to błąd. Naprawdę duży błąd. Szczególnie gdy pieszy znajdzie się w obcym mieście, ewentualnie wybrał się w podróż zagraniczną. To wtedy przenoszenie mapy na obraz Live View okaże się szczególnie przydatne. Funkcja jest dostępna zarówno w urządzeniach opartych na Androidzie, jak i iOs.

Jak włączyć widok Live View w Google Maps i nawigacji pieszej?

Skorzystanie z widoku Live View podczas pieszego nawigowania jest generalnie dość proste. Użytkownik musi:

odpalić aplikację Google Maps i wpisać adres docelowy.

wybrać tryb podróży "pieszy".

wskazać wybraną trasę i rozpocząć nawigowanie.

wypośrodkować obraz ludzika na mapie.

w dolnej części ekranu nacisnąć przycisk "Live View".

W tym momencie Google Maps za pomocą funkcji lokalizacji odnajdą pieszego i zaczną pokazywać na ekranie smartfona widok z kamery. Co ważne, telefon zawibruje za każdym razem, gdy użytkownik dojdzie do następnego etapu nawigacji lub miejsca docelowego.