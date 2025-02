Jeździsz do Niemiec? Tak znajdziesz najtańsze miejsce do tankowania na trasie

Niemiecki język nie jest specjalnie melodyjny. Nazwa tej aplikacji również. Brzmi ona: "mehr-tanken und clever sparen!". Z drugiej strony program stanowi nieocenioną pomoc dla wszystkich tych kierowców, którzy często podróżują do Niemiec. Mogą bowiem oszczędzać na paliwie. A to szczególnie kluczowe na dystansie, który często przekracza 1000 km w jedną stronę.

Niemiecka aplikacja pokaże stacje z najniższymi cenami paliw

Niemiecka aplikacja z samego tylko sklepu Google Play miała do tej pory ponad 5 mln pobrań. Użytkownicy wystawili jej 288 tys. recenzji. Średnia ocena z nich to 4,7 punktu. Za co odpowiada ten program? Może zaplanować trasę przejazdu, ale nie jest zwykłą nawigacją. Bo pokazuje kierowcy, na której stacji w okolicy jest najniższa cena paliwa. Kierowca wskazuje, z jakiego napędu korzysta jego pojazd. Na tej podstawie aplikacja pokaże aktualne ceny oleju napędowego, paliwa Super E5 i E10, paliw premium, gazu samochodowego i ziemnego czy wodoru w widoku mapy. Poza tym Niemcy zadbali również o to, aby kierowca otrzymywał:

prognozy cenowe i rekomendacje dotyczące paliw w związku z rosnącymi lub spadającymi cenami benzyny. Może wtedy zaplanować tankowanie przed podwyżką cen lub po ich obniżce.

bezpłatne powiadomienia push, gdy ceny na ulubionej stacji kierowcy spadną do pożądanego poziomu.

możliwość skorzystania z kalkulatora zużycia czy kart rabatowych.

Aplikacja dedykowana autom spalinowym? Stacje ładowania również są w sieci

Kierowcy aut spalinowych mają fajnie. Mogą skorzystać z tej aplikacji i tym samym oszczędzać na paliwie. To prawda. Prawda jest jednak też taka, że program posiada dedykowane funkcje również dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Wystarczy w ustawieniach zmienić typ paliwa. W takim przypadku kierowca uzyska dostęp do 30 000 stacji ładowania w całych Niemczech. Będzie mógł w oparciu o nie zaplanować trasę przejazdu. Uzyska też informację dotyczącą czasu trwania postoju na ładowanie.

Na tym jednak nie koniec. Niemiecka aplikacja wie, czy wybrana stacja ładująca jest dostępna, czy np. wyłączona z użytkowania z uwagi na awarię. Poza tym program jest w stanie porównać koszty ładowania pojazdu we wszystkich taryfach dostępnych na punktach ładowania w okolicy. Jednocześnie dobierze optymalne rozwiązanie – optymalne zarówno pod względem kosztu, jak i czasu ładowania.

Czy niemiecka aplikacja z cenami paliw jest darmowa?

Na koniec najważniejsze pytanie. Czy aplikacja "mehr-tanken und clever sparen!" operatora Motor Presse Stuttgart jest darmowa? Tak, można ją pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play. W sklepie App Store na platformy iOs nazywa się "mehr-tanken". W wersji darmowej aplikacja posiada jednak reklamy. Te mogą denerwować użytkownika. Można się ich jednak pozbyć już za 0,99 euro miesięcznie (jakieś 4,13 zł) lub 4,99 euro rocznie (jakieś 21 zł). Za tą kwotę aplikacja wykasuje reklamy, ale także opcję śledzenia i doda kilka "ekskluzywnych" opcji.