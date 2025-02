Toyota stworzyła robota. Nie jeździ, ale... rzuca piłką i bije rekordy

Humanoidalne roboty z serii CUE wyposażone w sztuczną inteligencję stworzono i zaprogramowano do gry w koszykówkę. Ich opracowaniem zajęli się inżynierowie Toyoty. Początkowo w 2017 roku CUE był projektem pobocznym realizowanym po godzinach. W 2018 roku władze Toyoty włączyły projekt do oficjalnych działań firmy. Koszykarskie roboty stale ewoluują. Ich twórcy pracują nad poprawą algorytmów AI odpowiadających za uczenie się nowych umiejętności, udoskonalają konstrukcję i zdolności motoryczne maszyn. Wszystko w celu jak najlepszego panowania nad piłką.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pierwszy zapis w Księdze Rekordów Guinnessa

Postępy prac japońskich inżynierów wpływają na imponujące możliwości kolejnych generacji robotów. W 2019 roku koszykarski robot CUE3 zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa, trafiając 2020 rzutów do kosza z rzędu. Robot CUE4 wystartował w konkursie three-point shootout przed Meczem Gwiazd japońskiej B. League i zaliczył 11 trafień z pięciu różnych pozycji, a kolejna piąta generacja zaprezentowała swoje umiejętności w trakcie igrzysk olimpijskich w Tokio.

Drugi rekord Guinnessa koszykarskiego robota

W 2022 roku zadebiutował CUE6. Inżynierowie Toyoty postawili sobie za cel trafienie do kosza z jeszcze większej odległości niż dotychczas i zdołali dopiąć swego. CUE rzucający w podobny sposób jak ludzie, przy pomocy sztucznej inteligencji wypracował własną technikę rzutów, która okazała się skuteczna. Przy okazji twórcy zwiększyli siłę prawego ramienia oraz wprowadzili kilka ulepszeń w algorytmach odpowiedzialnych za oddanie rzutu.

Pod koniec 2024 roku robot-koszykarz Toyoty po raz drugi wpisał się do Księgi Rekordów Guinnessa. Ubrany w koszulkę z numerem 96 w barwach drużyny Alvark Tokyo, trafił do kosza z odległości 24,55 metra, czyli przerzucił niemal całe boisko do koszykówki (długość boiska wynosi 28 metrów zgodnie z przepisami FIBA). CUE6 rekord dla humanoidalnych robotów ustanowił już w drugiej próbie. Poniżej film przedstawiający rzucającego robota. W artykule wykorzystano zdjęcia producenta.