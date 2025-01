Promocje w Biedronce. Wideorejestratory samochodowe nawet za pół ceny. Czy warto je kupić?

Niedrogi wideorejestrator samochodowy. Najlepiej jeszcze za pół ceny i do kupienia w jednym ze znanych sklepów. Kuszące, nieprawdaż? Przyjrzeliśmy się ofercie Biedronki, która już od dawna nie koncentruje się tylko na ofercie produktów spożywczych, ale także coraz śmielej wkracza w nowe segmenty rynku. Dobrym przykładem jest samochodowa elektronika, której oferta sukcesywnie się rozrasta. Oto najnowsze propozycje urządzeń, które od lat cieszą się dużą popularnością. To wideorejestratory samochodowe, które przydadzą się każdemu kierowcy.

Zobacz wideo Jak zamontować wideorejestrator? Podstawowe kroki

W aktualnej ofercie sklepu internetowego Biedronki można znaleźć kilka propozycji. Nie wszystkie jednak firmowane są przez znanych producentów. Dobrym przykładem jest mocno przeceniony iZeeker GD100. Biedronka kusi ceną 99 zł (cena regularna to 199 zł). Niby niewiele, ale po przejrzeniu opisu urządzenia to nic szczególnego. Wspomniano o deklarowanej rozdzielczości (Full HD), ale brakuje informacji o liczbie klatek na sekundę. Producent dość optymistycznie deklaruje przysłonę F1.8 czy wyposażenie w technologię HDR i WDR (w praktyce dobrze działające układy poprawy jakości obrazu występują w znacznie droższych urządzeń). Kompatybilność z kartami pamięci nie większymi niż 32 GB to obecnie już nieco za mało. W opisie nie wspomniano, że funkcja trybu parkingowego jest dostępna tylko po zainstalowaniu dodatkowego modułu zasilającego połączonego na stałe z akumulatorem samochodu.

Tanio i taniej. Ale czy lepiej?

Jeszcze tańszy jest komplet Tracer 2.2 FHD Tucana , czyli pakiet dwóch kamer (przednia i tylna). Choć producent jest lepiej rozpoznawalny to także oszczędzono szczegółowych danych technicznych. Tryb parkingowy wymaga inwestycji w dodatkowy moduł zasilania. Przy tak niskiej cenie i skąpych informacjach o parametrach trudno jednak oczekiwać nagrań wysokiej jakości. Nie zdziwię się jednak, jak sprzęt stanie się popularny wśród handlarzy autami. Używany pojazd z kamerą wliczoną w cenę może być ciekawą ofertą w komisach samochodowych.

W cenie budżetowych produktów znalazł się także Prime3 pochodzący od dużego polskiego dystrybutora. Pod względem możliwości to konstrukcja porównywalna z innymi równie tanimi urządzeniami. Jaka cena taka jakość nagrań.

Ciekawiej prezentują się droższe modele firmowane przez Xblitz czy 70mai. Pod względem cen nie są jednak aż tak atrakcyjne. W konkurencyjnych sklepach sprzęt można zamówić taniej. W przypadku Xblitz Z9 Black Full HD różnica sięga nawet ponad 100 zł. Nieco mniejsza różnica (ok. 40-50 zł) dotyczy udanego zestawu 70mai 1S D06.