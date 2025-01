Android Auto nie działa? Nie tylko ty masz problem. Lista najczęstszych usterek

Pod względem popularności Android Auto bije konkurencję na łopatki. Żaden system wliczając w to Apple CarPlay czy rozwiązania na bazie MirrorLink nie cieszy się takim zainteresowaniem. Niestety w kwestii niezawodności nie jest już tak różowo. Na co dzień korzystam z obu rozwiązań i odnoszę wrażenie, że Apple CarPlay jest bardziej niezawodny od Android Auto.

Częste narzekanie na Android Auto nie powinno dziwić. Programiści Google mają trudniejsze zadanie od koleżanek i kolegów z Apple. Na rynku jest mniej modeli iPhone niż z Android, więc łatwiej znaleźć źródła problemów i szybciej usunąć usterki. W przypadku Android i licznych nakładek od producentów smartfonów sprawa nie jest już taka prosta. Potencjalnych źródeł usterek i awarii jest znacznie więcej.

Oczywiście każdy problem można zgłosić. W przypadku Google dostępna jest w internecie strona społeczności Android Auto (wpisz w Google pomoc Android Auto). Znajdziesz na niej nie tylko listę znanych problemów, ale wskazówki jak je usunąć. Zwykle sprowadzają się do wzmianki o aktualizacji oprogramowania na wersję wolną od wskazanej wady. Niemniej nie zapominaj, że nowe aktualizacje mogą powodować nieznane wcześniej problemy. A ryzyko znacząco rośnie, gdy nie chcesz czekać dłużej na nowości i na własną odpowiedzialność instalujesz wersje beta.

Potencjalne problemy z Android Auto w samochodzie

Telefon nie obsługuje połączeń Wi-Fi 5 GHz. Komunikat wyświetla się przy próbie nawiązania bezprzewodowego Android Auto. Google zapewnia, że wraz z opublikowaniem wersji 13.3 rozwiązano problem.

Problemy z dźwiękiem w trybie bezprzewodowym Android Auto. Użytkownicy narzekali na przycinanie dźwięku podczas słuchania muzyki czy przekazywania komend głosowych z nawigacji. Kłopoty z audio ustępują zwykle po wykorzystaniu przewodu USB lub połączenia poprzez Bluetooth. Google obiecuje, że od wersji 13.2 problem nie powinien występować. W grudniu 2024 r. pojawiły się nowe doniesienia o kłopotach z dźwiękiem podczas pracy Spotify. Dotyczy to m.in. telefonów z serii Pixel oraz różnych modeli Samsunga. Pierwsze poprawki są udostępniane w styczniu 2025 r.

Ikony wyświetlają się na białym tle menu Android Auto. Użytkownicy narzekali na dodatkowe białe tło wokół ikon wyświetlanych na ekranie głównym Android Auto (to mogło niektórym przeszkadzać podczas jazdy w nocy). Początkowo wiązano to z wprowadzeniem funkcji wyświetlania ikon specyficznych dla danego modelu telefonu i nakładki na Android. Ostatecznie od wersji 12.5 przywrócono właściwy tryb prezentacji ikon na ekranie.

Problemy z wysyłaniem wiadomości WhatsApp w Android Auto. Liczne zgłoszenia przekazywano do Google już w pierwszej połowie 2024 r. Według zapowiedzi problem rozwiązano dopiero po zaktualizowaniu WhatsApp (do 2.24.8 i kolejnych) a nie Android Auto. Mimo to nawet pod koniec 2024 r. roku pojawiały się kolejne powiadomienia o błędach z wiadomościami i listą kontaktów.

Problemy z wyświetlaniem klawiatury Google. Zdarza się, że w trakcie pracy Android Auto klawiatura ekranowa zmniejsza się na tyle, że trudno cokolwiek wpisać (np. adres w nawigacji). Google obiecuje poprawę od wersji GBoard 13.9.09.