BMW likwiduje dziwną funkcję, której nikt nie chciał używać

W 2015 roku BMW zaprezentowało funkcję zwaną sterowaniem gestami. Najpierw innowacja ta trafiła do BMW serii 7, a potem pojawiała się w kolejnych niższych modelach. Użytkownik auta m.in. mógł regulować poziom głośności wykonując ruch obrotowy palcem wskazującym, zmienić odtwarzaną piosenkę lub stację radiową przesuwając dłoń w lewo lub w prawo, czy kontrolować widok obrazu rzucanego na ekran przez zewnętrzne kamery 360 (szczypanie palcami połączone z ruchem dłoni).

Funkcja bywa irytująca

Użytkownicy samochodów raczej nie polubili się ze sterowaniem gestami. Rozwiązanie to działa aż za dobrze, przez co potrafi irytować. Przykładowo ekspresyjni kierowcy, gestykulujący podczas rozmów prowadzonych w trakcie jazdy, niechcący powodują zmianę stacji radiowej lub doprowadzają do gwałtownego wzrostu głośności. Inna sprawa to fakt, że zmiana piosenki lub natężenia głośności są tak prostymi czynnościami, że znacznie szybciej wykonuje się je używając tradycyjnych przycisków. Denerwująca funkcja gestów na szczęście nie była ustawiona na stałe w pojazdach - użytkownik mógł ją dezaktywować w systemie auta.

Sterowanie gestami w samochodach BMW

Głos lepszy od gestów

Bawarski producent samochodów najwyraźniej zrozumiał, że komplikowanie prostych czynności nie ma sensu. BMW podczas targów technologicznych CES ogłosiło, że w pojazdach kolejnej generacji nie będzie już stosować sterowania gestami. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest używanie sterowania głosowego, które mocno się rozwinęło dzięki integracji sztucznej inteligencji.

BMW Panoramic iDrive

Decyzja o wycofaniu sterowania gestami zbiega się z wprowadzeniem nowej linii pojazdów Neue Klasse, wyposażonych w całkowicie nowy software. Samochody nowej generacji będą odejściem od istniejącej linii BMW, oferując nowe podwozia, zaktualizowany styl zewnętrzny oraz zupełnie nowe wnętrza. W pojeździe pojawi się wyświetlacz HUD na całą szerokość kabiny, nie będzie zbyt wielu fizycznych przycisków oraz zastosowana zostanie zaprojektowana od nowa kierownica pojemnościowa. Koncepcja ta otrzymała nazwę BMW Panoramic iDrive.

BMW Panoramic iDrive

W taki sposób działa obsługa gestami w autach BMW

Obsługa gestami w autach BMW działa dzięki zastosowaniu w pojeździe kamery gestów. Obszar detekcji obejmuje obszar od kierownicy poprzez monitor centralny aż do schowka podręcznego. 2 diody laserowe oświetlają przestrzeń interakcji gestów w sposób impulsowy. Kamera gestów odbiera światło odbite w oświetlanym obszarze i wylicza odległość między kamerą a obiektem odbijającym światło. Dzięki temu można określić jasność pikseli oraz ich odległość od kamery. Na tej podstawie powstaje obraz 3D służący do rozpoznawania gestów.