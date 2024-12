Google wprowadza ważne ulepszenie w Android Auto. Sprawdź, czy już masz wersję 13.4

Pojawiła się właśnie kolejna wersja Android Auto. Otrzymała ona oznaczenie 13.4. W pierwszym momencie po jej uruchomieniu kierowca może być nieco rozczarowany. Przecież nie zmieniło się nic... Prawda jest taka, że jednak zmieniło się i to sporo, tylko trudno zwrócić uwagę na ten fakt na pierwszy rzut oka.

Android Auto 13.4 dopasuje swoją grafikę do grafiki smartfona

W Android Auto 13.4 Google wprowadziło obsługę graficznego interfejsu użytkownika w nowej wersji Material You. Co to oznacza? Aplikacja widoczna na ekranie multimedialnym w samochodzie dopasuje kolorystykę i wygląd poszczególnych opcji do preferencji wybranych przez właściciela smartfona. Co ważne, moderacja grafiki i kolorów dotyczy praktycznie wszystkich aspektów. Odnosi się zatem do przycisków, przełączników, a nawet kolorów tła kart i menu. To zmiana estetyczna, ale jakże ważna, bo cały system zaczyna wyglądać jednolicie, a dzięki temu jest bardziej spójny, niezależnie, czy korzystamy ze smartfonu, czy z samochodowych multimediów.

Jak już pisałem, zmiana jest naprawdę dyskretna. Użytkownik na pierwszy rzut oka może jej nawet nie zauważyć. Czy zatem jest potrzebna? Jak najbardziej. Dostosowanie motywu graficznego do tego, który nasze oczy znają z ekranu smartfona, sprawia, że informacje wyświetlane przez Android Auto w samochodzie stają się bardziej czytelne, zwłaszcza że nie dotyczą tylko aplikacji wyświetlanych przez Android Auto, ale całego interfejsu, włącznie z jego ustawieniami. A to o tyle ważne, że mówimy o danych pokazywanych w pojeździe, na których nie skupiamy wzroku, a jedynie zerkamy na nie. Czytelność – nawet ta delikatnie poprawiona – może mieć zatem kolosalne znaczenie, bo przyspieszy obsługę, a dzięki temu podwyższy poziom bezpieczeństwa za kierownicą.

Material You w Android Auto 13.4 czasami jeszcze gubi synchronizację

Niestety, póki co synchronizacja nie działa idealnie Obsługa języka projektowania Material You w całym interfejsie użytkownika Android Auto czasami się zacina. Opcja jest na początku swojej drogi rynkowej. Dlatego sprawdzi się przede wszystkim w przypadku osób, które rzadko zmieniają opcje graficzne w swoim smartfonie. Przy częstych zmianach aplikacja może stracić synchronizację podczas zmiany kolorów na telefonie i nadrabia to dopiero po jakimś, trudnym do określenia czasie. Niejednokrotnie wymaga zerwania połączenia z autem, zresetowania aplikacji Android Auto w systemie i ponownego podłączenia do samochodowych multimediów. Czasem nawet to nie pomaga. No cóż, pierwsze koty za płoty...