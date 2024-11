Jak uruchomić bezprzewodowy Android Auto? Tak unikniesz problemów w samochodzie

Bezprzewodowy Android Auto lepszy od wersji przewodowej? To zależy. Jeśli na co dzień jeździsz samochodem regularnie i na krótkich dystansach, to bezprzewodowy Android Auto (tak samo w przypadku Apple CarPlay) ma sens. Nie trzeba za każdym razem podłączać przewodu USB (tak wydłużysz żywotność gniazda w telefonie), a ryzyko rozładowania baterii jest mniejsze. Ale im dłuższa trasa, tym bardziej jest potrzebne dodatkowe zasilanie.

Nie jest tajemnicą, że w przypadku bezprzewodowego Android Auto czy Apple CarPlay smartfon zużywa więcej energii. A spory pobór prądu jest gwarantowany, gdy korzystasz w telefonie z nawigacji, odtwarzacza muzyki i drogowego ostrzegacza. Na dodatek zapotrzebowanie na energię bywa tak duże, że przewyższa możliwości ładowarek indukcyjnych w wielu samochodach (a co gorsza powodują szybsze nagrzewanie urządzenia). Stąd lepiej skorzystać z tradycyjnego rozwiązania. Podłącz sprzęt mobilny do zasilacza przewodowego (ładowarka w gnieździe zapalniczki czy port USB w aucie).

A jak uruchomić bezprzewodowy Android Auto w samochodzie? To proste, o ile masz kompatybilny sprzęt, czyli telefon z odpowiednim systemem Android oraz właściwe radio multimedialne w samochodzie. Im nowszy telefon, tym łatwiej, gdyż aplikacja Android Auto powinna być już fabrycznie zainstalowana w smartfonie (począwszy od Android 10). W starszych urządzeniach trzeba pobrać program ze sklepu Google Play.

Bezprzewodowy Android Auto. Jaki telefon?

Smartfon z włączoną transmisją danych i Bluetooth oraz łącznością Wi-Fi 5 GHz

Android w wersji 9.0 (tylko Samsung Galaxy S8, S8+, Note 8)

Android w wersji 10.0 (telefony Google i Samsung)

Android w wersji 11 (smartfon dowolnej marki)

Jaki samochód jest przystosowany do obsługi bezprzewodowego Android Auto? Niestety zwykle tylko relatywnie młode modele z roczników 2021/2022 i nowsze. W przypadku przewodowego Android Auto wiele firm wprowadziło rozwiązanie Google już w latach 2017/2018. Co gorsza, mało które ze starszych aut przygotowano do fabrycznej modernizacji. Jednym z nielicznych wyjątków jest Honda, która ogłosiła płatną akcję aktualizacji dla modelu Accord z roczników 2018-2022.

Tak uruchomisz bezprzewodowy Android Auto w samochodzie

Włącz w telefonie Wi-Fi, lokalizację, transmisję danych i Bluetooth.

Rozpocznij parowanie smartfona z radiem w zaparkowanym samochodzie (w większości przypadków procedura parowania jest zablokowana w trakcie jazdy lub po wybraniu pozycji D w automatycznej skrzyni biegów).

Podczas procesu parowania zatwierdź poszczególne komunikaty (np. kod widoczny na ekranie radia i telefonu). Nie musisz akceptować synchronizacji kontaktów z książki telefonicznej.

Po zakończeniu parowania Bluetooth Android Auto powinien uruchomić się automatycznie w radiu samochodowym. Jeśli to nie nastąpi kliknij ikonę Android Auto widoczną na ekranie radia multimedialnego w aucie.

Po pierwszej aktywacji Android Auto powinien już automatycznie włączać się za każdym razem, gdy uruchamiasz samochód. Jeśli sprzęt przestanie ze sobą współpracować to spróbuj ponownie uruchomić telefon. Nie zapominaj o włączeniu takich funkcji jak Wi-Fi, lokalizacja, transmisja danych (połączenie z internetem) i Bluetooth. Jeśli to nie rozwiąże problemów z łączeniem, to pozostaje w menu telefonu (ustawienia połączeń i lista samochodów) usunąć zapamiętany samochód i ponownie rozpocząć procedurę parowania.