Aplikacje takie, jak Android Auto i CarPlay, zmieniły wiele. Pozwalają na "rzutowanie" ekranu smartfona na wyświetlaczu multimedialnym samochodu. Oba rozwiązania są systematycznie rozbudowywane. Niestety nie zawsze otrzymują aktualizację w tym samym czasie. Tak właśnie stało się w tym przypadku.

Nowość w Android Auto dla elektryków i to też tylko z USA

Ford wraz z Google postanowił opracować drobne zmiany w funkcjonalności map w aplikacji Android Auto. Chodzi o to, aby dużo cieplej myślały one o potrzebach samochodów elektrycznych. Po aktualizacji mapy w takich modelach, jak Mustang Mach-E i F-150 Lightning będą planować podróż w sposób inteligentny. Google Maps będą teraz wyświetlać przewidywany poziom baterii na trasie. Poza tym po zaplanowaniu przerwy, w celu uzupełnienia zapasów prądu, program zainicjuje przygotowanie baterii do ładowania.

Jednocześnie aplikacja pokaże sieć stacji ładowarek NACS. Ta funkcja jednak okaże się w Europie całkowicie nieprzydatna, bo NACS oznacza The North American Charging System, czyli sieć stacji w USA. Także w przypadku tej sieci działać będą kolejne opcje. Nowa aktualizacja obejmuje m.in. wyświetlanie udogodnień dostępnych przy stacjach ładowania oraz rekomendowane poziomy naładowania baterii przed dotarciem do celu.

Ford ma podobny system w Europie. Zawiera się w nawigacji auta

Na tym poziomie może się wydawać, że nowa aktualizacja niewiele zmieni dla europejskich kierowców. I jest w tym wiele racji. Całe szczęście kierowców Fordów to mocno nie zmartwi. Szczególnie w przypadku elektrycznego Explorera. Model został bowiem standardowo wyposażony w ruchomy wyświetlacz SYNC Move o przekątnej 14,6 cala. System informacyjno-rozrywkowy SYNC 4A oferuje "zaawansowaną technologię planowania trasy".

Android Auto ma nową genialną funkcję map Google. Niestety jest dostępna tylko w autach jednej marki Fot. Ford

System ma stałe połączenie z chmurą. Dzięki temu nawigacja zawsze ma aktualne mapy i na bieżąco otrzymuje informacje drogowe. A na tym nie koniec. System SYNC 4A wykorzystuje stan naładowania akumulatora i zasięg, aby na bieżąco aktualizować trasę i sugerować dogodne stacje szybkiego ładowania. Kierowca może spersonalizować rodzaj stacji ładowania, wskazując np. poziom mocy ładowarki czy fakt dostępności urządzenia.