Twój samochód nie ma bezprzewodowego Apple CarPlay? Oto jak łatwo to zmienisz

Wsiadasz do samochodu, uruchamiasz silnik i ruszasz w drogę. W tym czasie twój telefon automatycznie połączy się z radiem multimedialnym. Dzięki bezprzewodowej łączności po chwili zobaczysz na ekranie podgląd Android Auto czy Apple CarPlay. Nic nie musisz robić (prócz pierwszej konfiguracji). Tak powinna działać automatyka. Tyle teorii. A jak jest w praktyce?

Niestety w wielu samochodach bezprzewodowy CarPlay (lub Android Auto) nie jest dostępny. Pozostaje tylko rozwiązanie przewodowe poprzez port USB-A lub USB-C (zwykle tylko jedno gniazdo USB w aucie obsługuje transfer danych i ładowanie). Co z tym zrobić? Jeśli nie planujesz zmieniać radia multimedialnego to możesz dokupić zewnętrzny moduł do obsługi bezprzewodowego Android Auto i Apple CarPlay (działa tylko pod warunkiem, że radio w aucie jest dostosowane do przewodowej komunikacji ze smartfonem i tzw. klonowania ekranu telefonu). Takich urządzeń jest już mnóstwo w sklepach internetowych. Ile kosztują? Na szczęście ceny nie są już wygórowane. Wystarczy mniej niż 200 zł.

Apple CarPlay w chińskim samochodzie Tomasz Okurowski

Jak to działa? Instalacja i konfiguracja jest banalnie prosta. Nie trzeba jechać do specjalistycznego serwisu. Wszystko można zrobić samodzielnie.

Podłącz moduł Apple CarPlay do portu USB przeznaczonego do komunikacji z telefonem (to gniazdo, które jest wykorzystywane do przewodowego Android Auto i Apple CarPlay)

W telefonie uruchom WiFi i poszukiwanie urządzeń Bluetooth. Wybierz moduł podłączony do portu USB (w instrukcji obsługi urządzenia znajdziesz informacje o nazwie wyświetlanej poprzez Bluetooth)

Tuż po nawiązaniu połączenia poprzez Bluetooth powinien pojawić się komunikat o dostępności bezprzewodowego Apple CarPlay. Zatwierdź go

Zależnie od preferencji możesz, ale nie musisz zaakceptować dostęp do książki telefonicznej oraz automatyczne łączenie z telefonem, który ma zablokowany ekran

W menu radia multimedialnego wybierz Apple CarPlay. Gotowe. Wszystko powinno działać

Bezprzewodowy Apple CarPlay. Problemy

Choć konfiguracja jest dość prosta, to zdarzają się problemy. W samochodach wyposażonych w inną przewodową technologię łączności z telefonem (tzw. mirroring, czyli wyświetlanie ekranu telefonu na wyświetlaczu samochodowego radia multimedialnego) zwykle występują kłopoty z dźwiękiem. Wówczas po uruchomieniu Apple CarPlay należy jeszcze sparować telefon z radiem samochodowym poprzez Bluetooth (połączenie niezbędne do tego, by przekazywać dźwięk). A to nie wszystko.

Ikona domu służy do wyłączenia Apple CarPlay i dostępu do menu radia multimedialnego Tomasz Okurowski

Potencjalne problemy z bezprzewodowym Apple CarPlay poprzez moduł USB

Brak dźwięku i obrazu Apple CarPlay w trakcie cofania. Aktywacja kamery powoduje automatyczne przerwanie dostępu do trybu samochodowego (to jest normalne). Po zakończeniu cofania trzeba niestety chwilę odczekać, zanim moduł na nowo połączy się z telefonem i przywróci Android Auto czy CarPlay.

Ta ikona wyjścia z Apple CarPlay często jest nieaktywna. Trudno przejść do menu radia multimedialnego Tomasz Okurowski