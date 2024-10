Opona zimowa obchodzi 90. urodziny. Do dziś działa firma, która ją wynalazła

Nowy rodzaj opony nazywanej potocznie zimówką, opracowano 90 lat temu w celu lepszego funkcjonowania w warunkach surowej fińskiej zimy. Produkt stworzyło działające do dziś przedsiębiorstwo, które obecnie nazywa się Nokian Tyres. Korzenie tej firmy sięgają 1898 roku, kiedy powstały Fińskie Zakłady Gumowe (Suemen Gummitehdas Oy) produkujące opony.

Dawniej opony miały gładką powierzchnię

Przed powstaniem pierwszej opony zimowej o bieżniku pozwalającym na przyczepną jazdę po śniegu, nie było opon dedykowanych do przemierzania dróg zimą. Dawniej opony pojazdów miały gładką powierzchnię i na śniegu czy lodzie wymagały łańcuchów śniegowych. Pierwszą oponę zimową cechowała szorstka rzeźba bieżnika umożliwiająca przyczepność oraz zaprojektowany wzór bieżnika na tyle otwartego, by oczyszczał się podczas jazdy ze śniegu, co umożliwiało bezpieczną podróż na zimowych drogach.

Pierwszą zimówką była opona do ciężarówek

Pierwsza na świecie opona zimowa, Kelirengas, Weather Tire, została zaprojektowana głównie dla samochodów ciężarowych, a dwa lata później, w 1936 roku, wprowadzono dodatkowo ulepszony projekt Lumi-Hakkapeliitta, Snow-Hakkapeliitta, specjalnie dla samochodów osobowych. Aby radzić sobie z problemami na śliskich drogach, powodowanymi przez rosnącą liczbę pojazdów i pługi, Lumi-Hakkapeliitta miała niewielkie przyssawki, zapobiegające ślizganiu się na pokrytych lodem powierzchniach. W początkach lat sześćdziesiątych do projektu dodano kolce, tworząc kolejną innowację umożliwiającą bezpieczną jazdę zimą. Opona o nazwie Hakkapeliitta od niemal 90 lat widnieje w ofercie firmy Nokian Tyres, a marka ta jest jedną z najbardziej znanych wśród producentów opon zimowych na świecie.

Opony wciąż wymyślane od nowa

Opona zimowa, jako jeden z najważniejszych elementów wyposażenia do zimowej jazdy, jest dzisiaj równie ważna jak przed 90 laty. Dlatego ten rodzaj opon wciąż jest wymyślany od nowa. Nowoczesna zimówka stanowi mieszankę około 100 różnych surowców, czyli mniej więcej trzy razy tyle co w oponach zimowych z lat trzydziestych, a znajdują się tam surowce zarówno odnawialne, jak i z odzysku. Dzisiejsze produkty bazują na dekadach rozwoju produktu i pracy nad innowacjami, a ich celem jest nieustanna ochrona uczestników ruchu drogowego we wszystkich warunkach.