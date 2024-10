Nowe Android Auto już trafia na telefony z systemem Google. Tym razem trzynastka nie jest pechowa

Google przygotowało kolejną aktualizację Android Auto. Tym razem dostępna jest 13. wersja programu. Czy zawiera jakieś wady programistyczne? To wyjdzie w praniu. Wprowadza jednak pewną nowość. Tak, dziś jeszcze jej nie widać. Stanowi ona jednak punkt wyjścia dla dalszego rozszerzania możliwości programu.

Zobacz wideo Google vs Apple w motoryzacji? Czyli kto kogo goni? Apple CarPlay vs Android Auto

Co daje kierowcy Android Auto 13?

Android Auto 13 tak naprawdę nie przynosi żadnych widocznych zmian czy wielkiej rewolucji. Nie oznacza nowej grafiki, nowych funkcji czy zmiany w zakresie dostępu do usług. Nie jest jednak bezużyteczna. Bo ma ona charakter stricte techniczny. Wprowadza programistyczne podstawy, które w niedalekiej przyszłości posłużą do uaktywnienia dodatkowych opcji w aplikacji po stronie serwera. A opcją tą jest Car Media.

Car Media oznacza, że Google przygotuje aplikację do szerszej współpracy z systemem infotainments zamontowanym w pojeździe. To może dotyczyć m.in. obsługi radia czy muzyki zapisanej w pamięci USB wpiętej do portu w pokładowym odbiorniku lub zapisanej w smarftonie. Sterowanie po aktualizacji będzie się odbywać z poziomu interfejsu Android Auto, a nie dopiero po jego opuszczeniu (jak aktualnie). To oznacza kasowanie niedogodności, na którą wskazywało wielu użytkowników.

Jak pobrać aktualizację Android Auto 13?

Aktualizację Android Auto do wersji 13. najlepiej przeprowadzić manualnie, a nie czekać na "automat". Można to zrobić po wejściu w aplikację w sklepie Google Play lub panelu w ustawieniach telefonu. Alternatywnie istnieje możliwość ręcznej instalacji Androida Auto 12.8 z pliku APK. Możliwość pobrania nowszej wersji jest już dostępna dla pierwszych użytkowników. Warunki? Kluczowy jest jeden. Aktualizację pobrać można na telefon, który posiada system operacyjny Android 10 lub nowszy.